Cosa fare in Toscana per il ponte del 25 aprile 2025: 10 eventi

10 province, 10 proposte diverse: gli appuntamenti da non perdere per il ponte della Liberazione

- Pubblicità -

Dal vino all’artigianato, dai libri alla cucina, fino ai videogiochi e alle tradizioni più autentiche. Anche quest’anno la Toscana si prepara a celebrare il ponte della Liberazione con un ricco calendario di iniziative: ecco cosa fare nel weekend della Liberazione, con 10 eventi, uno per ogni provincia, dal 25 al 27 aprile 2025.

Mostra mercato della Valtiberina

Nel cuore del borgo medievale di Anghiari, in provincia di Arezzo, dal 25 aprile al 4 maggio 2025 torna la Mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina toscana, alla sua 50esima edizione. Le vie del centro storico si popolano di stand, mentre le botteghe propongono allestimenti speciali. Protagoniste dell’evento sono le migliori produzioni artigianali, con manufatti in legno, pelle, ferro battuto, ceramica, tessuti e gioielli fatti a mano. Orari nei giorni prefestivi e festivi dalle 10.00 alle 19.30, nei feriali dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Info: www.mostramercatovaltiberina.it.

La Toscana in bocca: eventi dal 25 al 27 aprile 2025 a Pistoia

- Pubblicità -

Dal 24 al 27 aprile 2025, Pistoia ospita una nuova edizione de La Toscana in Bocca, rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione della cucina toscana e dei suoi prodotti tipici, con tanti eventi negli spazi della Cattedrale, ex area Breda. In calendario degustazioni, showcooking, laboratori per bambini e momenti di approfondimento sul tema del cibo tra tradizione e innovazione. I visitatori potranno assaporare oltre 60 piatti, cucinati da alcuni tra i migliori ristoratori delle province di Pistoia e Prato, dalla pizza fritta con peposo e pecorino ai tortelli ripieni di burrata e mortadella di Prato. Ingresso gratuito, orario dalle 12 alle 24 (il primo giorno dalle 18 in poi). Info e programma su www.latoscanainbocca.it.

Mostra internazionale dell’artigianato

È uno dei classici eventi per passare il ponte del 25 aprile in Toscana: la Mostra internazionale dell’artigianato si apre in occasione della Festa della Liberazione alla Fortezza da Basso di Firenze e va avanti fino al 1° maggio. La grande fiera, giunta alla sua 89esima edizione, ospita 530 espositori da 30 paesi del mondo, oltre a dimostrazioni dal vivo, laboratori e una fiera nella fiera (Abita) dedicata alla casa. Ingresso a pagamento. Orari: mostra dalle 10 alle 20; ristorazione all’aperto dalle 10 alle 22. Info nel nostro articolo sulla Mostra dell’artigianato di Firenze. Qui gli altri eventi a Firenze per il ponte del 25 aprile.

- Pubblicità -

Mercatini a Prato

Durante questo weekend lungo, a Prato sono protagonisti due mercatini. Sabato 26, dalle 9.00 alle 18.00, torna in piazza San Francesco “Collezionare in piazza” la mostra mercato che si svolge dal 1999, dedicata a piccolo artigianato, antiquariato, modernariato, oggettistica fatta a mano, abiti e accessori vintage. Domenica 27 poi appuntamento con il mercatino dell’ingegno in piazza Mercatale, da mattina a sera.

A Pisa eventi dedicati ai videogiochi (25-27 aprile 2025)

- Pubblicità -

Videogiochi, tornei e realtà virtuale: la Stazione Leopolda di Pisa dal 25 al 27 aprile 2025 diventa il regno dei videogiochi in occasione del Gamicom Videogames Festival. Su oltre 2.000 metri quadrati di spazi espositivi, il pubblico potrà immergersi in più di 200 postazioni di gioco tra retrogaming, arcade, Guitar Arena, tornei, area Just Dance, esperienze di realtà virtuale e sfide nella Laser Tag Arena. Una tre giorni dove trovare anche le ultime novità del settore. Orari: venerdì 10–19, sabato e domenica 10–19. Biglietti disponibili online su www.gamiconfestival.it.

Lucca Città di Carta

Durante il ponte del 25 aprile, il Real Collegio ospita la quarta edizione di Lucca Città di Carta. In programma più di 100 eventi tra presentazioni di libri, incontri con autori, mostre, concerti, laboratori di scrittura, spazi dedicati ai più piccoli e gli stand di oltre 60 espositori. Questo festival biennale celebra il mondo dell’editoria, della scrittura, della carta e della creatività, spaziando dalla narrativa al giallo, dal romance al fantasy, fino all’attualità e alla poesia. Tra i 120 ospiti attesi Red Canzian, storico bassista e voce dei Pooh, Drusilla Foer, Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo della nazionale di nuoto, gli scrittori Marco Vichi, Valerio Aiolli, Marco Pardini e Matteo Rubboli. Ingresso gratuito, orario dalle 10 alle 19. Info e programma su www.luccacittadicarta.com.

Fiori a Pontremoli

- Pubblicità -

I consigli su cosa fare in Toscana durante il ponte del 25 aprile 2025, ci portano fino in Lunigiana. A Pontremoli (provincia di Massa Carrara), da venerdì a domenica, si svolge Bancarelfiore, manifestazione che trasforma il centro in un grande giardino all’aperto. La mostra mercato dedicata a fiori, piante e biodiversità viene accompagnata da mostre, iniziative per bambini e concerti in piazza (il 25 aprile dalle 10 alle 12). Ingresso gratuito. Info su visitpontremoli.it.

Suber Suvereto Wine Festival

Nel weekend del 25 aprile, Suvereto, affascinante borgo medievale in provincia di Livorno, ospita il Suber Suvereto Wine Festival, tre giorni di festa che uniscono vino, sapori, cultura e paesaggio. Degustazioni, concerti e spettacoli animano un programma pensato per tutte le età. E poi ancora bike tour, laboratori creativi per piccoli artisti, visite guidate nelle cantine e nel centro storico, rievocazioni storiche, prove di tiro con l’aro. Info e orari su suberfestival.it.

Orcia Wine Festival

Un’altra zona della Toscana che in questo ponte del 25 aprile 2025 vedrà protagonista il vino è la Val d’Orcia: le eleganti sale affrescate di Palazzo Chigi a San Quirico d’Orcia (Siena) ospitano una nuova edizione dell’Orcia Wine Festival, la mostra mercato dedicata ai vini DOC del territorio. Dal 24 al 27 aprile 2025, banchi d’assaggio, masterclass, degustazioni tecniche guidate, prodotti tipici e momenti di approfondimento. Per gli enoturisti, anche la possibilità di visitare le cantine del territorio, accolti da chi il vino lo produce. Ingresso a pagamento, info su www.orciawinefestival.wordpress.com.

Festa di primavera a Sorano

Spostandoci nella Maremma Toscana, come da tradizione a Sorano, suggestivo borgo in provincia di Grosseto, durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio 2025 tornano gli eventi della Festa di Primavera. Organizzata dall’associazione Giovani Capaccioli con il patrocinio del Comune, la manifestazione propone un ricco calendario di eventi: escursioni tra le vie cave, raduni di Harley Davidson, spettacoli rinascimentali, concerti, mostre, esposizioni di auto sportive e d’epoca, animazioni per bambini e degustazioni di specialità locali. Appuntamento dal 24 al 27 aprile e poi ancora dall’1 al 4 maggio. Info sul sito del Comune di Sorano.