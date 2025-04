Eventi a Firenze nel ponte della Liberazione (25-26-27 aprile 2025)

- Pubblicità -

Firenze si prepara a un lungo ponte all’insegna di tradizioni, musei, mercatini, danza ed eventi: da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2025 ci saranno molte occasioni per vivere la città. Dalle commemorazioni per l’80° anniversario della Liberazione alla Mostra Internazionale dell’Artigianato, passando per giardini in fiore, sagre e spettacoli all’aperto. Nel nostro articolo tutti gli eventi imperdibili di questo weekend di primavera, a Firenze e nei suoi dintorni.

A seguito della proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, alcuni eventi potrebbero subire modifiche o cancellazioni.

Eventi e manifestazioni a Firenze per il 25 aprile 2025

- Pubblicità -

Il 25 aprile 2025, Firenze celebra l’80° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di eventi diffusi in tutta la città. Le celebrazioni ufficiali del Comune prenderanno il via alle 10:00 in piazza dell’Unità Italiana, con la deposizione della corona ai caduti, seguita dal corteo verso Palazzo Vecchio e dalla cerimonia commemorativa. Nel pomeriggio, in piazza della Signoria, il concerto della Filarmonica Giacomo Rossini proporrà brani simbolo della resistenza come “Bella Ciao”.

Tra le iniziative più sentite, il tradizionale pranzo popolare sotto la Torre San Niccolò, accompagnato da cori, concerti e attività artistiche. In Oltrarno, piazza Santo Spirito ospiterà interventi contro la gueraa, cortei e un concerto serale promosso da Firenze Antifascista. La giornata sarà arricchita da camminate nei luoghi della memoria, dalla “Biciclettata resistente” e da numerosi eventi promossi nei quartieri e dai circoli Arci. Anche i musei civici partecipano alle commemorazioni con visite guidate gratuite dedicate alla memoria della Resistenza. Dettagli nel nostro articolo sulle manifestazioni per il 25 aprile a Firenze.

Musei statali gratis a Firenze il 25 aprile

- Pubblicità -

Tra gli eventi a Firenze in occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, c’è anche l’apertura gratuita dei musei statali, come disposto dal Ministero della Cultura. Tra i tanti luoghi accessibili a costo zero per l’occasione, ricordiamo le Gallerie degli Uffizi (ore 8:15-18:50), Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli (8.15 – 18.30), il Museo del Bargello (8:15-18:50), le Cappelle Medicee (8:15-18:50), il Museo di San Marco (8:30-13:50) e la Galleria dell’Accademia (ore 8:15-18:50). La lista completa con tutti gli orari nel pdf dell’Infopoint turistico del Comune di Firenze.

Eventi a Firenze: da venerdì 25 aprile “Mida 2025”, la mostra internazionale dell’artigianato

A partire da venerdì 25 aprile, alla Fortezza da Basso ci sono gli eventi di MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, giunta alla sua 89esima edizione e che proseguirà fino al 1° maggio. Dal vetro alla ceramica, dalla gioielleria alla moda fino all’enogastronomia: la manifestazione accoglie 500 artigiani e imprese per esplorare le creazioni più straordinarie dell’artigianato italiano e internazionale.

- Pubblicità -

In questa edizione 2025 il focus è sui paesi esteri, come Marocco, Egitto, India, Vietnam e altri, ma MIDA non è solo una semplice esposizione: qui i visitatori possono osservare gli artigiani al lavoro, partecipare a laboratori, visite guidate, eventi musicali e attività per bambini. Orari: 10:00-20:00 (ristorazione fino alle 22), biglietti 6-8 euro. Informazioni nell’articolo sulla mostra dell’artigianato.

La mostra mercato di piante e fiori al Giardino dell’Orticultura

Al Giardino dell’Orticultura torna la tanto amata edizione primaverile della Mostra mercato di piante e fiori da venerdì 25 aprile al 1° maggio 2025, dalle 09:00 alle 19:30. La serra in vetro e ferro di Giacomo Roster, durante l’evento, viene circondata da ogni lato da piante insolite, locali e da collezione, presentate da oltre 75 espositori vivaisti provenienti da tutta Italia. L’ingresso è gratuito. In programma anche corsi e laboratori. Programma completo su societatoscanaorticultura.it.

Apertura del Giardino dell’Iris, il simbolo di Firenze (da venerdì 25 aprile)

- Pubblicità -

Un altro evento da non perdere per chi ama i fiori è lo spettacolo del Giardino dell’Iris in fiore, a due passi da piazzale Michelangelo. Dal 25 aprile 2025, sarà possibile ammirare tante diverse varietà di questa pianta. Il simbolo di Firenze è infatti un’Iris rossa in campo bianco e non un giglio come erroneamente si crede. Giorni e orari: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile 2025, dalle ore 10:00 alle 18:00, con un ultimo accesso alle 17:30. Il giardino resterà aperto per circa un mese. Per saperne di più è possibile consultare il sito ufficiale.

Mercatini da non perdere a Firenze: gli eventi da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2025

Come sempre, anche in questo fine settimana non mancano i mercatini. In piazza Santa Croce, il Mercatino Regionale Francese sarà aperto da venerdì 25 a domenica 27 aprile, dalle 9:00 alle 21:00, portando i sapori e i profumi d’Oltralpe nel cuore della città.​ Domenica 27, piazza Ognissanti ospiterà invece la Fierucola dei Legnaioli dalle 09:00 alle 19:00, un mercato dedicato agli artigiani del legno. Nella medesima giornata, la Fiera in Santo Spirito animerà l’omonima piazza dalle 08:00 alle 20:00, con oltre 60 espositori tra piccoli produttori e artigiani, offrendo prodotti agricoli biologici e artigianato locale.

In piazza dei Ciompi, da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2025, si terrà il Mercatino dedicato ai fumetti, al vinile, all’abbigliamento vintage e al collezionismo, dalle 09:00 alle 20:00. Al Conventino, sabato 26 si terrà Only Usato, un mercato dedicato al second-hand e al vintage, dalle 12:00 alle 20:00, ideale per chi cerca pezzi unici e sostenibili. Infine, sabato 26 e domenica 27 aprile, il Mercato Collezionare a Firenze – ArtigianArte animerà il il giardino del Teatro Cartiere Carrara (lungarno Aldo Moro) dalle 10:00 alle 20:00, con gli espositori che proporranno collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo.

Break dance alla Stazione Leopolda

Questo fine settimana Firenze si prepara a vivere due giornate di energia, creatività e ritmo, all’insegna del breaking e della cultura Hip Hop con l’evento Red Bull BC One Italy 2025. Sabato 26 (11:00-01:00) e domenica 27 aprile (14:00-19:30) la Stazione Leopolda esplorerà e celebrerà questo movimento artistico e culturale che, a partire dagli anni Settanta, ha segnato intere generazioni. Biglietti da 16,50 euro, info sul sito ufficiale.

Eventi nei dintorni di Firenze: Festa della Stagion Bona a Panzano in Chianti (venerdì 25 aprile)

C’è la “Festa della Stagion Bona” a Panzano in Chianti venerdì 25 aprile, dalle 11:00. Il borgo si veste di Medioevo per un’intera giornata all’insegna di rievocazioni storiche, spettacoli, buon cibo e fiumi di vino. Tra le tante iniziative, si ricorda che alle ore 23:00 è previsto il gran finale con fuochi d’artificio, musica e balli in piazza fino a tarda notte. L’ingresso è gratuito: per consultare il programma completo dell’iniziativa, si consiglia di visitare la pagina Facebook ufficiale dell’evento.

A Lastra a Signa, mercato dei fiori e dell’antiquariato (venerdì 25 aprile 2025)

Venerdì 25 aprile il centro storico di Lastra a Signa si animerà con eventi e iniziative grazie al mercato dei fiori e dell’antiquariato, dalle 09:30 alle 18:00. In via Primo Maggio saranno organizzati laboratori per bambini, in particolare dalle 11:00 alle 12:00 (a partecipazione gratuita senza prenotazione). In via Diaz tornerà la tradizionale rassegna del fiore, mentre in via XXIV Maggio, dalle 08:00 alle 12:00, il raduno amatoriale di moto e scooter d’epoca.

Festa dei Santi a Capalle (Campi Bisenzio) domenica 27 aprile 2025

Tutto è pronto a Capalle (Campi Bisenzio) per accogliere la nuova edizione della “Festa dei Santi”, in programma domenica 27 aprile 2025. L’evento, radicato nella tradizione locale, rende omaggio ai tre santi patroni del paese, Enea, Onorio e Valerio. Le loro reliquie sono custodite nella parrocchia dei SS. Quirico e Giulitta. La giornata prenderà il via con la solenne cerimonia religiosa e l’omaggio ai Santi per poi proseguire, dalle ore 15:00, con il corteo storico. In piazza non mancheranno le delizie dello stand gastronomico e un ricco programma di spettacoli.

Sagre nei dintorni fiorentini

Questo fine settimana, i dintorni di Firenze si animano con alcune sagre gastronomiche. A Pontassieve, dal 24 al 27 aprile si tiene la 25ª edizione della Sagra del Cinghiale e della Pizza. Il ristorante è aperto tutte le sere a cena dalle 19:00 e la domenica anche a pranzo, dalle 12:00. A Montespertoli, la Sagra del Cinghiale si svolge da giovedì 24 aprile. Gli orari di apertura del ristorante: giovedì 24 e sabato 26 aprile solo a cena; venerdì 25 a pranzo e a cena; domenica 27 solo a pranzo.

A Scandicci, il Circolo MCL di San Vincenzo a Torri ospita la consueta Sagra delle Ficattole domenica 27 aprile, dalle ore 15:00. Infine, a Empoli, la 12ª edizione della Sagra del Carciofo Empolese, da venerdì 25 aprile, con piatti a base del pregiato carciofo locale, anche in versione senza glutine. Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere.