Mostra dei fiori a Firenze: per l’edizione 2025 oltre 70 espositori

La mostra dei fiori di Firenze, con l’edizione 2025, torna a colorare il giardino dell’Orticoltura con un grande mercato, promosso dalla Società Toscana di Orticultura. Si tratta di un appuntamento imperdibile per chi ha il pollice verde, che da oltre 170 anni celebra la biodiversità botanica e l’arte del giardinaggio. Come di consueto si svolge a cavallo dei ponti del 25 aprile e 1° maggio. La manifestazione ospiterà inoltre corsi, laboratori e workshop gratuiti.

Cosa vedere alla mostra mercato dei fiori 2025 di Firenze

L’evento vede arrivare a Firenze 75 espositori provenienti da tutta Italia: floricoltori, frutticoltori, vivaisti e commercianti specializzati nel settore del verde presenteranno una vasta gamma di piante e fiori, tra cui varietà insolite, locali e da collezione. I visitatori potranno trovare e acquistare piante grasse, aromatiche, da giardino e da orto, orchidee, agrumi, bulbi, oltre a utensili e mobili da giardino, terrecotte, arredamento da esterno.

Sarà presente con uno stand anche l’associazione Aisla Firenze che proporrà un contest di disegno per bambini dai 3 ai 12 anni, il cui tema sarà “Cosa ti piacerebbe vedere dalla finestra della tua cameretta”.

La mostra mercato di piante e fiori di Firenze, a ingresso gratuito, sarà inaugurata alle ore 9 di venerdì 25 aprile e resterà aperta fino al 1° maggio 2025, ogni giorno con orario 9.30 – 19.30. Due gli accessi, dal cancello di via Vittorio Emanuele II n° 4, vicino al Ponte Rosso, o da quello che affaccia su via Bolognese 17.

Gli eventi culturali nel Giardino dell’Orticoltura e nella serra storica

Oltre all’esposizione di piante e fiori, la mostra offre un programma culturale gratuito che include laboratori didattici per grandi e piccoli, corsi di giardinaggio, presentazioni di libri, talk, incontri e performance artistiche. I visitatori potranno ad esempio cimentarsi nella pittura botanica, conoscere le piante acquatiche, scoprire i segreti della coltivazione delle rose, delle erbe spontanee e delle piante acidofile, grazie agli speciali “corsi in pillole” condotti da esperti. E poi musica dal vivo e mostre. Per le attività culturali è consigliata la prenotazione online sul sito della Società Toscana di Orticultura.

Per tutta la durata della mostra dei fiori 2025 di Firenze all’interno del Tepidario Roster saranno ospitate due esposizioni: l’installazione artistica “Dynamis: riflessioni vegetali“, a cura di Margherita Bertoli, e la mostra di arte botanica “La Bellezza di un mondo minore” a cura di Simonetta Occhipinti e della sua scuola.