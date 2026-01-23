Giornata della Memoria: visite al Memoriale delle deportazioni, al MAD e al Museo Novecento

- Pubblicità -

In occasione della Giornata della Memoria 2026, che si celebra il 27 gennaio, sono in programma varie iniziative speciali al Museo Novecento, al MAD Murate Art District e al Memoriale delle deportazioni che si affiancano alle molte celebrazioni della giornata.

Viste guidate gratuite a MAD Murate Art District

Il 27 gennaio alle ore 15 e alle 16.30 si svolgeranno due visite guidate gratuite all’interno di MAD Murate Art District, negli ambienti dell’antico carcere, compresa la cosiddetta sezione del carcere duro, l’area di detenzione più severa della prigione otto-novecentesca, dove furono rinchiusi tra gli altri Carlo Ludovico Ragghianti, Carlo Levi e Gaetano Salvemini. Le visite al complesso delle Murate, che fra Otto e Novecento fu il carcere della città e che oggi è un importante centro cittadino di produzione di arte contemporanea, assumono un significato particolare per il Giorno della Memoria: qui, infatti, nel 1944 fu il luogo di raccolta di numerosi deportati prima della partenza verso i campi di sterminio.

- Pubblicità -

Al Museo Novecento visite tematiche sulla collezione permanente del museo

Sempre il 27 gennaio alle ore 15 e alle ore 16.30, presso il Museo Novecento, sarà possibile partecipare a due visite tematiche centrate sulla collezione permanente del museo, che indaga proprio gli sviluppi dell’arte italiana di quegli anni. In particolare, il percorso si focalizzerà su alcuni artisti presenti in collezione – coinvolti nelle persecuzioni o attivi contro gli orrori del periodo, come Mario Mafai, Carlo Levi e Renato Guttuso – e dedicherà un’attenzione speciale al collezionista Alberto Della Ragione, che ebbe un ruolo di primo piano nel proteggere e tutelare gli artisti e le loro opere in quegli anni.

Costi: €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o €5 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso al museo. Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze. La partecipazione è gratuita per i possessori della Card del Fiorentino, entro le tre proposte annue incluse nella Card

Visite al Memoriale delle deportazioni

Le visite guidate al Memoriale delle deportazioni – luogo di memoria delle deportazioni nei lager nazisti, dove trova sede anche l’opera immersiva realizzata dall’Italia per il campo di sterminio di Auschwitz – saranno attive nei giorni 23, 24, 25, 26, 30, 31 gennaio alle ore 10 e alle 11.30 e il 1° febbraio alle ore 11.30, 15, 16.30 (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria, 055-0541450 [email protected]).

Presso il Memoriale, sono previsti ulteriori appuntamenti di approfondimento definiti d’intesa fra Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione MUS.E, Comune di Prato, Museo della Deportazione, Aned: per informazioni www.memorialedelledeportazioni.it