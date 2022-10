Il giro in mongolfiera su Firenze: decollo dalla spiaggetta sull’Arno

- Pubblicità -

Due “giganti” del cielo che spiccano il volo dalla spiaggetta sull’Arno, sotto piazza Poggi, per un giro in mongolfiera con vista su Ponte Vecchio e sul centro di Firenze. La giornata nebbiosa non ha scoraggiato un gruppo di turisti che questa mattina è salita su due palloni decollati dal quartiere di San Niccolò, sotto gli occhi di fiorentini e curiosi, intenti a scattarsi selfie davanti a questo spettacolo insolito.

L’inizio del giro in mongolfiera su Firenze

La spiaggia sull’Arno, che si trova a due passi da Torre San Niccolò, è infatti uno degli “aeroporti” da cui partono i viaggi in mongolfiera su Firenze. In genere il decollo è nelle prime ore del mattino (meteo permettendo), quando non è raro scorgere questi colorati colossi nei cieli della città.

“Sono soprattutto i turisti stranieri a salire a bordo”, spiegano i due componenti dell’equipaggio a terra, mentre preparano i fuoristrada prima di lasciare il centro di Firenze e seguire a distanza e via radio il tragitto dei palloni, per poi organizzare il recupero dei piloti e dei passeggeri. Sì perché quando si sale su una mongolfiera si conosce il punto di partenza, ma non quello di arrivo: il piano di volo è deciso dai venti e dalle condizioni atmosferiche. “Oggi probabilmente saranno sospinti verso Cerbaia e il Chianti”, si azzarda a prevedere la squadra di recupero.

Quanto costa salire in mongolfiera

Il costo di un giro in mongolfiera su Firenze, più caro rispetto ad altri luoghi della Toscana come ad esempio il Chianti o Siena, si aggira intorno ai 300-400 euro a persona, che comprendono anche l’assicurazione.

