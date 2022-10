Eletti in Toscana 2022: l’elenco di tutti i parlamentari (senatori e deputati)

- Pubblicità -

Sono 36 i neo-parlamentari eletti in Toscana, 12 senatori e 24 deputati, che da oggi, 13 ottobre 2022, hanno dato il via alla XIX legislatura: un numero ridotto rispetto al passato, visto che le scorse elezioni politiche sono state le prime dopo il taglio del numero dei componenti della Camera e del Senato della Repubblica. Per la prima volta a Palazzo Madama e a Montecitorio la quota degli onorevoli di centro destra scelti in Toscana è più alto di quelli della sinistra. L’ultima tornata elettorale anche nella nostra regione ha infatti visto una vittoria della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, mentre la squadra del Pd e dell’alleanza Verdi-Sinistra ha retto solo a Firenze. Ecco quindi l’elenco di tutti i senatori e i deputati eletti in Toscana durante le politiche 2022 (qui le percentuali dei partiti), con in nomi definitivi confermati nei scorsi giorni dalla Cassazione.

L’elenco dei senatori eletti in Toscana alle politiche 2022

Tra uninominale e plurinominale in Toscana sono stati eletti 6 senatori per il centro destra, 4 per il centro sinistra, 1 per Italia Viva e 1 per il Movimento 5 Stelle. In particolare Fratelli d’Italia porta in Senato 5 onorevoli:

Patrizio La Pietra (eletto nel collegio di Prato, Pistoia, Lucca e Massa)

Paolo Marcheschi (plurinominale Toscana)

Simona Petrucci (eletta nel collegio di Arezzo Siena e Grosseto ),

(eletta nel collegio di Arezzo Siena e Grosseto Daniela Santanché (plurinominale Toscana)

Due senatori alla Lega:

Claudio Borghi (plurinominale Toscana)

Manfredi Potenti (eletto nel collegio di Pisa e Livorno)

Per quanto riguarda il centro sinistra dei senatori eletti lo scorso 25 settembre 2022 3 appartengono al Pd, tutti scelti al plurinominale, e una senatrice all’alleanza Verdi-Sinistra:

Ilaria Cucchi (Verdi-Sinistra, eletta nel collegio di Firenze)

Silvio Fraceschelli (Pd, plurinominale Toscana)

Dario Parrini (Pd, eletto nel plurinominale Toscana)

Ylenia Zambito (Pd, plurinominale Toscana)

Chiudono la rosa dei senatori eletti in Toscana, due nomi scelti nel collegio plurinominale regionale:

Matteo Renzi (leader di Italia Viva )

Ettore Licheri (Movimento 5 Stelle)

Toscana, i nuovi parlamentari 2022: tutti i deputati eletti alla Camera

Alla Camera dei deputati la proclamazione dei nuovi eletti 2022 nei collegi della Toscana, uninominali e plurinominali, vede avanti il centro destra con 13 deputati, seguito dal centro sinistra con 8 onorevoli, a cui si aggiungono 2 rappresentanti per il Movimento 5 Stelle e uno per Italia Viva, per un totale di 24 parlamentari a Montecitorio.

Per Fratelli d’Italia sono stati eletti durante le politiche 2022, tra uninominale e plurinominale, 7 deputati:

Alessandro Amorese (collegio plurinominale n. 1)

(collegio plurinominale n. 1) Giovanni Donzelli (collegio plurinominale n. 3)

(collegio plurinominale n. 3) Chiara La Porta (collegio plurinominale n. 1)

(collegio plurinominale n. 1) Francesco Michelotti (collegio plurinominale n. 2)

(collegio plurinominale n. 2) Fabrizio Rossi (Grosseto)

(Grosseto) Riccardo Zucconi (Lucca)

La Lega, per la XIX legislatura, può contare su 4 deputati eletti alla Camera nei collegi toscani:

Andrea Barabotti (collegio plurinominale n. 1)

(collegio plurinominale n. 1) Elisa Montemagni (Massa)

(Massa) Tiziana Nisini (Arezzo)

(Arezzo) Edoardo Ziello (Pisa)

Forza Italia ha 3 deputati eletti in Toscana:

Deborah Bergamini (collegio plurinominale n. 1)

(collegio plurinominale n. 1) Erica Mazzetti (collegio di Prato)

(collegio di Prato) Chiara Tenerini (Livorno)

Per quanto riguarda il centro sinistra, la squadra di eletti in Toscana conta 7 deputati del Pd:

Laura Boldrini (collegio plurinominale n. 2)

(collegio plurinominale n. 2) Simona Bonafè (collegio plurinominale n. 3)

(collegio plurinominale n. 3) Emiliano Fossi (collegio piana fiorentina)

(collegio piana fiorentina) Marco Furfaro (collegio plurinominale n. 1)

(collegio plurinominale n. 1) Federico Gianassi (collegio di Firenze città)

(collegio di Firenze città) Arturo Scotto (collegio plurinominale n. 3)

(collegio plurinominale n. 3) Marco Simiani (collegio plurinominale n. 2)

Per l’Alleanza Verdi – Sinistra va in parlamento

Nicola Fratoianni (collegio plurinominale n. 3)

Due gli aletti alla Camera dei deputati per Movimento 5 Stelle, nei collegi della Toscana:

Riccardo Ricciardi (collegio plurinominale n. 2)

(collegio plurinominale n. 2) Andrea Quartini (collegio plurinominale n. 3)

Infine un deputato alla Camera per Italia Vivia:

Francesco Bonifazi (collegio plurinominale n. 3)

I dati ufficiali delle elezioni 2022

Tutti i dati ufficiali delle elezioni sul sito del Ministero dell’Interno, divisi per regione e collegio, mentre le schede degli eletti saranno pubblicate sui siti della Camera dei deputati e del Senato.