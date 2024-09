In Toscana il numero 116117 non serve solo a chiamare la guardia medica

Servirà per chiedere aiuto per bisogni sanitari non urgenti. Si parte da Firenze, Prato e Pistoia, poi il numero unico europeo sarà attivato nelle altre province con nuovi servizi

In Toscana cambia il numero da chiamare per la guardia medica, con il debutto del nuovo numero europeo 116117 che permetterà anche di accedere ad altri servizi per la salute. Non parlerà solo in italiano perché sarà garantita la traduzione in 20 diverse lingue. Si parte da Firenze Prato e Pistoia e nei prossimi mesi sarà attivato anche nelle altre province. Si tratta di un numero gratuito, messo a disposizione per i bisogni sanitari non urgenti. Per le emergenze resta attivo il 112.

A cosa serve il numero 116117 e gli orari della guardia medica in Toscana

Il numero 116117, gratuito da tutti i telefoni, si potrà chiamare per contattare la guardia medica in seguito a bisogni sanitari non urgenti, quando il proprio medico di base non è in servizio, ad esempio di notte o di sabato e domenica, in questi orari:

Giorni feriali dalle 20 alle 8

Dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì

Festività infrasettimanali dalle ore 10 del prefestivo alle ore 8 del mattino feriale seguente.

In gergo si parla di servizio di continuità assistenziale. Il numero europeo 116117, a cui risponde una centrale operativa con quasi duecento linee attive in contemporanea, funziona dal 16 settembre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, dal 21 ottobre 2024 sarà esteso anche ad Arezzo, Grosseto e Siena e infine, dal 18 novembre, arriverà pure a Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Rispondono operatori formati che poi, a seconda delle necessità, possono mettere in contatto l’utente con un medico. Al numero si possono chiedere inoltre consigli sanitari non urgenti e ricevere informazioni sulla guardia medica turistica. Nei prossimi mesi arriveranno altre novità.

Non solo per la guardia medica: attivo 24 su 24

In questa prima fase i medici saranno in servizio solo per la copertura della continuità assistenziale (negli orari riportati qui sopra), ma l’116117 risponde comunque 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Regione stima che a pieno regime le chiamate da gestire saranno in media 4mila al giorno, coinvolgendo 80 operatori e 1000 medici. Si tratta di una semplificazione, perché da tutta la Toscana sarà possibile chiamare lo stesso numero per entrare in contatto con la guardia medica, ma si potrà accedere ad altri servizi per richiedere assistenza e consigli sanitari non urgenti e, in futuro, anche per la telemedicina, i certificati e le vaccinazioni.

Tra le novità la traduzione, assicurata grazie a interpreti in 20 lingue diverse: inglese, spagnolo, tedesco, francese, polacco, portoghese, rumeno, serbo, croato, albanese, cinese, arabo, bengalese, cingalese, hindi, punjabi, russo, ucraino, tigrino e urdu. Sarà accessibile anche ai cittadini con difficoltà uditive per sms. L’utente, come già succede con il 112, potrà essere geolocalizato. La centrale telefonica unica regionale dell’116117 è stata allestita a Firenze, negli spazi dell’ospedale Palagi in viale Michelangelo dove condivide gli spazi con la centrale del 112. Previsti anche nuovi servizi per i professionisti della guardia medica, che in caso di aggressioni o problemi di sicurezza tramite il tablet potranno inviare richiesta di aiuto alla centrale. Più informazioni sul sito della Regione Toscana.