Il 6 febbraio torna a Firenze la Domenica Metropolitana: orari e luoghi

Torna il 6 febbraio la Domenica Metropolitana, l’appuntamento per i residenti della Città Metropolitana di Firenze che consente di fruire gratuitamente dei musei cittadini.

I luoghi da visitare gratis

Sarà possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione al Museo di Palazzo Vecchio (aperto con orario 9.00-19.00, 40 persone ogni 15 minuti), alla Torre di Arnolfo (orario 9.00-17.00, 20 persone ogni 45 minuti), al Complesso di Santa Maria Novella (orario 13.00-17.00, 40 persone ogni 15 minuti), al Museo Stefano Bardini (orario 11.00-17.00, 25 persone ogni 15 minuti), alla Fondazione Salvatore Romano (orario 11.00-17.00), al Museo Novecento (orario 11.00-20.00, 30 persone ogni 15 minuti), al Museo del Ciclismo Gino Bartali (ingressi 10.00-16.00) e a Palazzo Medici Riccardi (orario 9.00-18.00, 15 persone ogni 15 minuti).

Aperta al pubblico anche la Cappella Brancacci

Sarà aperta al pubblico – ma è necessaria la prenotazione – anche la Cappella Brancacci (con orario 13-17 e ultimo accesso alle 16.15) dove è presente il cantiere di restauro diagnostico degli affreschi. Per meglio gestire gli accessi al cantiere è prevista una salita accompagnata all’interno dei ponteggi senza spiegazione guidata (10 persone ogni 30 minuti).

Green Pass

Per tutti i luoghi è necessario mostrare il Green Pass rafforzato in corso di validità con la presentazione di un documento di identità e l’uso della mascherina all’interno dei musei. Nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi i protocolli consentono l’accesso di un numero limitato di visitatori ogni ora. Gli ingressi ai singoli musei saranno disponibili fino ad esaurimento posti tranne la Cappella Brancacci che prevede prenotazione obbligatoria.

Info: https://musefirenze.it/domenica-metropolitana/