Il design toscano arriva in Africa con B(U)Y design

Il design toscano arriva in Africa grazie alla piattaforma B(U)Y design che ha riunito architetti, interior designers, rivenditori, importatori provenienti da Egitto, Libano, Marocco, Sudafrica, Uganda, Etiopia, Kenya.

Gli operatori tornano a toccare con mano l’artigianato e il design made in Tuscany

Grazie all’iniziativa, gli studi di architettura coinvolti hanno potuto toccare con mano i materiali usati per realizzare cucine su misura, tappezzerie pregiate, soluzioni di illuminazione per ambienti domestici e commerciali, in cui lavorazioni di antica tradizione si combinano con moderne tecnologie, rispetto dell’ambiente e sostenibilità.

Gli investitori sono stati coinvolti con il supporto, tra gli altri, del Ministero degli Esteri, dell’ICE (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), della Regione Toscana e dell’Università di Firenze.

“Gli operatori hanno dimostrato di voler tornare a scegliere e toccare con mano i prodotti di artigianato e design di altissimo livello fatti in Toscana”, ha detto Federica Fontana di ICE.

Design: i numeri del distretto toscano

Nel sistema design, che segna un +5,3% nei primi 11 mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi del 2019, il distretto toscano ha dato un contributo significativo. La Toscana ha esportato 1 miliardo di euro di valore dei prodotti, con 5.500 Companies e 18.000 Employees.