Il Ramo d’Oro di Guasti inaugura PrimOlio 2021

Sarà lo svelamento dell’opera “Ramo d’Oro” di Marcello Guasti, simbolo della partecipazione dell’uomo alla ricchezza di madre natura a dare il via ufficiale all’edizione 2021 di PrimOlio a Bagno a Ripoli.

All’olivo, segno identitario di Bagno a Ripoli e delle sue colline ricche di olivete, è dedicata la scultura di Guasti, l’ultima opera completa realizzata dal Maestro, scomparso nel 2019.

L’opera, sabato 20 novembre, sarà inaugurata al Giardino “Silvano Nano Campeggi” aprendo le porte della manifestazione PrimOlio, la tradizionale mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva in programma nel weekend. Al taglio del nastro della XXIII edizione della manifestazione sarà presente anche la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, titolare della delega all’Agricoltura.

“Sarà una duplice festa – dicono il sindaco Francesco Casini e l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini –: renderemo omaggio a un grande artista, che è stato parte attiva e integrante della nostra comunità e della sua vita culturale, con un’opera d’arte ispirata al nostro territorio. E allo stesso tempo torneremo in presenza alla festa dell’olio nuovo, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, con tante aziende agricole e attività per conoscere e acquistare un prodotto di qualità e di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo”.

Il “Ramo d’Oro” di Guasti, l’opera svelata a PrimOlio 2021

La scultura in ferro dorato realizzata da Guasti, che poggia su una base cilindrica di terracotta, sarà svelata al pubblico alle ore 10.45 alla presenza del sindaco Casini, della giunta comunale, dei familiari del Maestro Guasti e del professore di Storia dell’Università di Firenze Giovanni Cipriani. Tra i richiami a cui Marcello Guasti (1924 – 2019) si è ispirato per realizzare il “Ramo d’Oro”, c’è la vicenda dell’eroe troiano Enea che desideroso di scendere nell’Ade per conoscere il proprio futuro, riceve dalla Sibilla Cumana il consiglio di portare con sé il Ramo d’Oro per penetrare nell’oltretomba, conoscere il suo destino e ritornare nel mondo dei vivi più consapevole e capace di affrontare ciò che il Fato gli riserverà. In questo senso, il ramo d’olivo diventa simbolo dell’energia che permette a ciascun essere umano di accettare il proprio destino in connessione con l’universo.

Guasti e il legame con il territorio di Bagno a Ripoli

Marcello Guasti, esponente di spicco dell’espressionismo italiano e dell’arte aniconica, dopo le sue incisioni giovanili, policrome e in bianco e nero, è divenuto un artista importante nella pittura, nella xilografia, nel disegno, nella scultura e in vari adattamenti materici e funzionali. Nel 1946, nel 1948 e nel 2011 espone alla Biennale di Venezia e nel 2011 riceve il Premio delle Arti Fiorentini nel Mondo. Artista legato profondamente alla sua terra, molti dei suoi capolavori adornano città della Toscana. Per molti anni è stato residente a Terzano, frazione collinare nel Comune di Bagno a Ripoli. Tra le sue opere presenti sul territorio ripolese, troviamo il Tabernacolo di Santa Lucia (1982) e il Tabernacolo del Crocifisso (1989); l’Ulivo sotto l’Arcobaleno in Piazza della Pace a Bagno a Ripoli (2003-2004), il Fregio per la Cappella della Galleria Maria Regina (1970) e la Tomba Antonini (2009) al Cimitero monumentale di Antella.

Bagno a Ripoli, il programma di PrimOlio 2021

La scultura del Maestro Marcello Guasti troverà casa accanto al quartier generale della mostra mercato PrimOlio 2021 dedicata all’extra vergine di oliva prodotto dalle aziende agricole di Bagno a Ripoli (e non solo). L’inaugurazione ufficiale della manifestazione, che torna in presenza dopo un anno di stop dovuto al Covid, è in programma alle 11.30. Accanto al sindaco Casini e alla vicepresidente della Toscana Saccardi, saranno presenti l’assessora Cellini e i rappresentanti dei produttori e delle associazioni presenti. Dalla mattina di sabato fino alla sera di domenica 21 novembre, al Giardino dei Ponti sarà possibile acquistare e degustare l’olio “novo” delle aziende presenti, svolgere lezioni di assaggio con i “sommelier” dell’olio. Ritorna l’appuntamento con il concorso dell’olio Gocciola d’oro, i cui risultati saranno svelati a gennaio.

PrimOlio 2021: dal mercato contadino agli show cooking fino alla frangitura in diretta

Presenti gli stand del mercato contadino, gli show cooking con gli chef: tra questi il pluripremiato chef dell’olio Andrea Perini del ristorante “Al 588” e gli chef dell’Osteria Staccia Buratta di Antella. In programma la frangitura delle olive in diretta con l’Omt di Bagno a Ripoli (l’olio ricavato sarà devoluto in beneficenza), presenti gli stand dell’Airoo (associazione ristoranti dell’olio), dell’Anapoo (associazione nazionale assaggiatori dell’olio extra vergine d’oliva) e di Slow Food. Spazio anche alla presenza della Città dell’Olio (associazione nazionale per la promozione della cultura dell’olio di qualità, di cui Bagno a Ripoli fa parte dallo scorso anno), a quella delle associazioni di categoria del mondo agricolo e delle associazioni di volontariato.

Non mancheranno lo street food e lo stand con le specialità culinarie di Siaf, la società di refezione del comune. A PrimOlio ci sarà anche uno stand del Consorzio Chianti Colli Fiorentini con degustazioni di vino. Presenti inoltre la Pro Loco per Bagno a Ripoli e le scuole del territorio. Sulla via Roma farà tappa l’Artour di Cna, la mostra mercato itinerante dell’artigianato d’eccellenza. Presenti anche gli stand dei commercianti.

PrimOlio – XXIII edizione: sabato 20 e domenica 21 novembre, giardino Silvano “Nano” Campeggi ai Ponti e via Roma (Bagno a Ripoli); ore 9.00-19.00. Accesso all’area della manifestazione secondo le normative anti-Covid vigenti.