Potenziata l’illuminazione in piazzale Donatello

Nell’area di piazzale Donatello, a Firenze, arrivano nuovi lampioni a candelabro, tutti a led con luce bianca calda, per potenziare l’illuminazione dell’area e contribuire a

garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e ai veicoli. Il potenziamento dell’impianto, curato da Firenze Smart, ha interessato il tratto compreso fra via La Farina e via degli Artisti.

La nuova illuminazione di piazzale Donatello

La nuova illuminazione è stata attivata oggi, 26 novembre, alla presenza dell’assessore alla mobilità e alla sicurezza urbana del Comune di Firenze Andrea Giorgio e del Presidente di Firenze Smart Matteo Casanovi. La progettazione ha tenuto conto delle caratteristiche della zona che derivano dall’intervento urbanistico ottocentesco del Poggi per Firenze

Capitale e sottoposta a vincolo paesaggistico. I nuovi lampioni sono stati realizzati con materiali di pregio in linea con l’identità storica della città già presente in molte strade e luoghi caratteristici di Firenze.