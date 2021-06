Incendio alla Coop Ponte a Greve, evacuato il centro commerciale FOTO

Un incendio si è sviluppato oggi sul tetto del centro commerciale Coop di Ponte a Greve, al confine tra Firenze e Scandicci: il supermercato e tutti i negozi sono stati evacuati per permettere l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche diverse ambulanze. Dall’edificio si è levata un’alta colonna di fumo nero, visibile da molte zone della città, sia dal lato fiorentino che da quello scandiccese.

Il centro commerciale di Ponte a Greve è stato chiuso per precauzione, ha fatto sapere Unicoop Firenze, che ha confermato: non risultano feriti. L’allarme è scattato poco dopo le ore 14.00 di oggi, 3 giugno 2021, quando tutti i clienti e i lavoratori della struttura sono stati fatti uscire nel piazzale antistante.

Le cause dell’incendio alla Coop di Ponte a Greve, tra Firenze e Scandicci

Sul tetto del centro commerciale Coop.fi di Ponte a Greve erano in corso lavori di impermeabilizzazione con del bitume e secondo i primi accertamenti il rogo si sarebbe sviluppato durante queste operazioni di manutenzione. Le fiamme non hanno interessato il punto vendita, precisa la cooperativa. Al momento non risultano danni a persone o alle attività commerciali, ma solo alla copertura. “La situazione è sotto controllo, grazie all’immediato intervento dei vigili del fuoco”, ha fatto sapere Unicoop Firenze in una nota ufficiale. Il punto vendita sarà riaperto alle vendite appena possibile.

Le foto dell’incendio

Incendio alla Coop di Ponte a Greve: le foto 1 di 6

Per le foto si ringrazia Ops – Omi Caffè.