Incendio a Firenze: fumo dalla zona dell’Isolotto-Argingrosso

Un incendio si è sviluppato oggi, 20 luglio 2022, alla periferia di Firenze nella zona di Mantignano, sull’argine sinistro dell’Arno, non lontano dal Poderaccio, dall’Argingrosso e dall’Isolotto: le fiamme hanno provocato un’alta colonna di fumo visibile da buona parte della città. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, con venticinque persone, e la polizia municipale. La situazione è sotto controllo, fanno sapere i vigili del fuoco, ma le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose anche dal caldo torrido.

L’incendio a Firenze: tra via dell’Isolotto e via del Poderaccio

L’incendio, secondo quanto reso noto dal sindaco di Firenze, si è localizzato nella parte a est di Mantignano, poco distante dal Poderaccio: il rogo ha interessato un’area sull’argine nei pressi di un deposito di materiali da costruzione e catrame alla fine di via dell’Isolotto, prima della foce della Greve, dove sono presenti anche alcune baracche abusive. Il luogo si trova proprio alla fine della pista ciclabile.

“Si consiglia a chi vive nelle vicinanze di chiudere le finestre. Monitoriamo la situazione”, ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella su Twitter mentre erano in corso le operazioni di spegnimento. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate da alcuni materiali e rifiuti abbandonati, interessando in seguito le baracche di fortuna dove vivevano abusivamente alcune persone e propagandosi alle sterpaglie presenti lungo l’argine sinistro dell’Arno.

Incendio a Firenze: colonna di fumo visibile dall’Argingrosso all’Isolotto fino all’Osmannoro

La colonna di fumo nera provocata dall’incendio a Mantignano, in via dell’Isolotto, è stata segnalata da diverse aree di Firenze, anche da Peretola, Novoli, Osmannoro, Cascine, pure da Scandicci e Sesto Fiorentino. I cittadini hanno postato immagini sui social della nube nera proveniente dalla zona a valle di Ponte all’Indiano. C’è molta preoccupazione tra la popolazione, visti anche i recenti incendi a Firenze e in Toscana.

“Una discarica abusiva”

La zona di via dell’Isolotto dietro al Poderaccio, interessata dall’incendio di oggi alla periferia di Firenze, da mesi era “stata trasformata in una discarica abusiva” con “diversi rifiuti ingombranti: lavatrici, frigoriferi ed altro”, denunciano intanto i consiglieri comunali Antonio Montelatici ed Emanuele Cocollini (Gruppo Centro). I due consiglieri, in una nota, fanno presente di aver segnalato la situazione lo scorso 14 febbraio all’assessore Albanese, attraverso un Question Time in aula. L’incendio “era un evento prevedibile e che si poteva evitare”, si legge nel comunicato. La presenza di rifiuti e di un accampamento abusivo era stato segnalato nei mesi scorsi anche dal Consiglio di Quartiere 4.