Iscrizioni scuola 2022/23, quando partono a Firenze

La prima campanella dell’anno scolastico 2022/23 sembra un appuntamento lontano nel tempo e invece le iscrizioni per la scuola materna, primaria e secondaria a Firenze (come nel resto d’Italia) sono in partenza.

I genitori si interrogano su quale sia la scelta migliore e intanto partecipano ai vari open day organizzati negli istituti scolastici comunali e statali.

Scuola, quando partono le iscrizioni a Firenze

Ma quando cominciano le iscrizioni e qual è la procedura per poter iscrivere i propri figli a scuola l’anno prossimo?

Da martedì 4 a venerdì 28 gennaio 2022 saranno aperte le iscrizioni ad ogni scuola dell’infanzia comunale per l’anno scolastico 2022/23 e si svolgeranno, come di consueto, in contemporanea con le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e alle scuole di ogni ordine e grado, quindi insieme alle primarie (ovvero le elementari) e alle secondarie (medie e superiori).

Le regole per le iscrizioni alle materne all’anno scolastico 2022/23

Per la scuola materna o scuola dell’infanzia, sia comunale che statale, le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line, utilizzando i servizi predisposti dal Comune di Firenze, incluse l’assistenza per l’inserimento delle domande e la mediazione linguistica, dove necessarie.

Per agevolare la scelta, oltre ai canali di informazione già attivi (il Portale Educazione con le schede di presentazione di ogni singola scuola e il canale YouTube ‘Il Tubo parlante’), le scuole dellʼinfanzia comunali, in occasione delle iscrizioni per lʼanno scolastico 2022-2023, saranno in collegamento con le famiglie in occasione dellʼOpen Day 2022, che si terrà mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio prossimi.

Iscrizioni alle scuole primarie e secondarie, tutte le regole

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23 alle scuole statali primarie e secondarie di ogni livello seguono lo stesso calendario della scuola dell’infanzia, ovvero ci si può iscrivere online dalle ore 8 del 4 alle ore 20 del 28 gennaio 2022 sul portale del Ministero dell’Istruzione. Per accedere al servizio è necessario utilizzare un’identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie