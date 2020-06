Juve Milan in chiaro su Rai 1, non servono Sky o Dazn: dove vederla

Dopo tre mesi di stop, torna il calcio giocato. Stasera alle ore 21 allo Juventus Stadium si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan e per vederla non servirà la pay tv di Sky o Dazn con l’abbonamento, perché la partita sarà trasmessa sul canale in chiaro di Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay.

Torna il calcio giocato: dove vedere Juve Milan in tv e streaming

Si riparte dall’1-0 per la Juventus della gara di andata. Subito con le novità al regolamento per il post-coronavirus. Cinque sostituzioni invece che tre, ma con un limite massimo di tre interruzioni alla gara (per sfruttarle tutte si dovranno quindi fare sostituzioni multiple). E niente tempi supplementari: in caso di parità, si va subito ai rigori.

Ma ancor più che per la partita in sé, l’appuntamento di stasera è particolarmente atteso perché rappresenta la ripartenza del calcio italiano dopo i terribili mesi dell’emergenza Covid. Proprio con un minuto di silenzio dedicato alle vittime del coronavirus si aprirà la partita.

Per l’occasione, il Milan indosserà una maglia commemorativa speciale. La maglia del Milan ha un arcobaleno sulla manica sinistra con la scritta “Andrà tutto bene“, proprio come quelli disegnati sui cartelli appesi dai bambini sui balconi di tutta Italia. Al centro, poi, c’è la scritta “AC Milan Together”, in segno di unità e partecipazione a questo delicato momento.

Juve Milan, Sky o Dazn? No, è in chiaro e in streaming sulla Rai

Il ritorno del calcio giocato sarà visibile gratuitamente per tutti. La partita tra Juve e Milan sarà trasmessa su Rai 1, canale ovviamente disponibile in chiaro, e non sui servizi di pay tv come Sky o Dazn che invece detengono i diritti per il campionato di Serie A. Il confronto tra Juve e Milan potrà anche essere seguito in diretta streaming, gratis su RaiPlay da questa pagina.