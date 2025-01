- Pubblicità -

Il Comune tira dritto e continua la sua lotta contro le “cassette delle chiavi” per Airbnb e affitti turistici brevi: stop ai lucchetti disseminati in città. Ma da quando le keybox saranno vietate a Firenze? Entro la fine di febbraio 2025 verranno proibite, non solo nell’area Unesco, come ipotizzato in un primo momento, bensì su tutto il territorio comunale. È quanto emerso dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un summit tra le forze dell’ordine, la prefetta Francesca Ferrandino e i rappresentanti di Palazzo Vecchio e della Camera di Commercio.

Keybox vietate a Firenze con una revisione del regolamento di polizia urbana

Lo strumento che il Comune utilizzerà per proibire l’impiego delle keybox (scatoline con codice dove lasciare le chiavi degli appartamenti in affitto per un check-in più veloce) sarà il regolamento di polizia urbana che verrà modificato. Così saranno recepite le linee guida del Viminale dello scorso dicembre, secondo cui l’identificazione degli ospiti deve essere fatta di persona e non a distanza. Allo stesso tempo verrà previsto lo stop all’uso di amplificatori da parte delle guide (e anche sulle golf car elettriche per i tour), come previsto dal piano in 10 punti per il turismo sostenibile presentato nei mesi scorsi dalla sindaca.

È stata la stessa prima cittadina a delineare quando saranno vietate le keybox a Firenze. “Questa settimana portiamo la delibera sulle keybox in Giunta comunale, tempo 15 giorni per farla arrivare in Consiglio comunale – ha spiegato Sara Funaro ai giornalisti -. Dal momento dell’approvazione in aula sono 10-15 giorni al massimo, poi rimozione totale delle keybox a Firenze, quindi siamo intorno alla metà di febbraio”. L’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini ha precisato che “i cittadini avranno un certo numero di giorni per adeguarsi al nuovo regolamento”.

I punti critici

Il Comitato Salviamo Firenze, che nei mesi scorsi ha sollevato il problema e ha lanciato azioni dimostrative, è critico. “I tempi si dilatano ancora: sono passati due mesi e oggi viene annunciato che forse a fine febbraio, quindi tra un altro mese e mezzo, diventerà operativo il divieto e la rimozione. Verrà almeno mantenuta questa scadenza?”, si è chiesto Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze.

Intanto la misura che prevede un ristoro dell’Imu per i proprietari che passano da un affitto breve a uno lungo non ha dato finora buoni risultati. Solo un soggetto ha usufruito di questo incentivo durante tutto il 2024. La sindaca Funaro però è intenzionata a confermare questa strategia. “Dobbiamo continuare a lavorare per far conoscere questa misura e metterne in campo altre che possano incentivare i cittadini”, ha affermato.