Sarà in piazza dei Davanzati la chiusura della campagna elettorale di Ubaldo Bocci e di tutta la coalizione di centrodestra. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle ore 21.

Sarà una vera e propria “festa” per la chiusura della campagna elettorale, come annunciato sulla pagina Facebook del candidato. Altri dettagli, almeno per il momento, non si conoscono. Presto quindi per dire cosa ci sarà nel programma della serata e se saranno presenti alcuni ospiti.

Di certo i riflettori saranno puntati sul candidato sindaco e per il suo appello al voto finale. Insieme a Ubaldo Bocci, alla chiusura della campagna elettorale saranno presenti i candidati delle cinque liste che lo sostengono.

Il luogo scelto per l’evento conclusivo della campagna elettorale è piazza dei Davanzati. Una piazza in pieno centro storico, a pochi passi da piazza Strozzi che aveva ospitato l’ultimo comizio di Matteo Salvini a sostegno di Bocci. Una piazza elegante ma, per la verità, piuttosto piccola.