La Fiorentina inizierà a Parma la prossima Serie A

Reso noto il calendario della prossima serie A. La Fiorentina partirà nel weekend del 17-18 agosto, in trasferta, a Parma. Nelle prime tre giornate due neopromosse, il Parma appunto, e poi il Venezia in casa. Alla terza, ancora al Franchi, l’ex squadra del nuovo tecnico viola, Raffaele Palladino, il Monza. Un avvio, dunque più che abbordabile.

Le altre partite

Il campionato finirà il 25 maggio. Saranno quattro le soste per gli impegni delle Nazionali (8/9/2024, 13/10/2024, 17/11/2024 e 23/3/2025), mentre l’unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre 2024. Niente sosta nel periodo natalizio: si giocherà nei weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio. La Fiorentina affronterà i campioni d’Italia dell’Inter in casa il 1° dicembre. Trasferta a Torino contro la Juventus proprio a cavallo di capodanno il 29 dicembre. La gara in casa contro i bianconeri il 16 marzo 2025. Chiusura in casa il 18 maggio contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano e ultima gara in trasferta a Udine.

Tutto il calendario

1° GIORNATA

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-FIORENTINA

2° GIORNATA

FIORENTINA-Venezia

3° GIORNATA

FIORENTINA-Monza

4° GIORNATA

Atalanta-FIORENTINA

5° GIORNATA

FIORENTINA-Lazio

6° GIORNATA

Empoli-FIORENTINA

7° GIORNATA

FIORENTINA-Milan

8° GIORNATA

Lecce-FIORENTINA

9° GIORNATA

FIORENTINA-Roma

10° GIORNATA (infrasettimanale)

Genoa-FIORENTINA

11° GIORNATA

Torino-FIORENTINA

12° GIORNATA

FIORENTINA-Verona

13° GIORNATA

Como-FIORENTINA

14° GIORNATA

FIORENTINA-Inter

15° GIORNATA

FIORENTINA-Cagliari

16° GIORNATA

Bologna-FIORENTINA

17° GIORNATA

FIORENTINA-Udinese

18° GIORNATA

Juventus-FIORENTINA

19° GIORNATA

FIORENTINA-Napoli

20° GIORNATA

Monza-FIORENTINA

21° GIORNATA

FIORENTINA-Torino

22° GIORNATA

Lazio-FIORENTINA

23° GIORNATA

FIORENTINA-Genoa

24° GIORNATA

Inter-FIORENTINA

25° GIORNATA

FIORENTINA-Como

26° GIORNATA

Verona-FIORENTINA

27° GIORNATA

FIORENTINA-Lecce

28° GIORNATA

Napoli-FIORENTINA

29° GIORNATA

FIORENTINA-Juventus

30° GIORNATA

FIORENTINA-Atalanta

31° GIORNATA

Milan-FIORENTINA

32° GIORNATA

FIORENTINA-Parma

33° GIORNATA

Cagliari-FIORENTINA

34° GIORNATA

FIORENTINA-Empoli

35° GIORNATA

Roma-FIORENTINA

36° GIORNATA

Venezia-FIORENTINA

37° GIORNATA

FIORENTINA-Bologna

38° GIORNATA

Udinese-FIORENTINA