Leopolda 2021 a Firenze: Renzi aprirà il programma di interventi

Si avvicina l’appuntamento con la Leopolda 2021, la numero 11 organizzata da Matteo Renzi nell’omonima ex stazione di Firenze, ma il programma della convention politica di Italia Viva è ancora top secret. Il leader di Iv assicura che la kermesse fiorentina ha fatto il pieno di iscrizioni, con “migliaia di persone che stanno contribuendo con idee, suggerimenti e contributi economici”. Due anni fa, durante l’ultimo grande appuntamento in presenza, fu lanciato il nuovo partito.

Leopolda 2021 a Firenze, il programma e le date della convention di Matteo Renzi

Fatto sta che questo appuntamento autunnale è vissuto da molti come una prova del nove per Italia Viva, per testare anche la tenuta della formazione politica. La Stazione Leopolda di Firenze ospita l’11esima convention renziana in 3 date, da venerdì 19 a domenica 21 novembre 2021 con un lungo programma di interventi e tavoli tematici.

Due i punti fermi del calendario. L’apertura della Leopolda 11 sarà affidata a Matteo Renzi che salirà sul palco la sera di venerdì 19 novembre 2021 alle ore 20.30 per il discorso inaugurale. Lo stesso leader di Iv poi chiuderà la tre giorni domenica mattina con l’intervento conclusivo che tirerà le fila degli incontri.

Ospiti e interventi ancora top secret

“La Leopolda riparte con tanto entusiasmo e voglia di condividere idee ed esperienze“, spiegano gli organizzatori, unendo alla parte politica anche un lato culturale che permetterà ai partecipanti di visitare alcuni luoghi d’arte di Firenze. Sul sito ufficiale è possibile fare l‘iscrizione online oppure effettuare una donazione per sostenere l’evento. Al momento le registrazioni sono circa 8.000.

Secondo quanto anticipato dallo stesso Renzi, il palco della Leopolda 2021 sembrerà uno studio radiofonico. Ancora non sono stati annunciati gli ospiti, ma il senatore assicura che l’appuntamento fiorentino “sarà una bomba”, smentendo le indiscrezioni su possibili uscite da Italia Viva e bocciando eventuali accordi con Lega o Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda il lato culturale, durante la 3 giorni chi si sarà iscritto all’evento potrà entrare con un biglietto scontato alla mostra su Jeef Koons ospitata a Palazzo Strozzi e al Museo degli Innocenti.