Con la partenza della Leopolda 2019, la numero 10 per Matteo Renzi e la prima fuori dal Pd per lanciare il nuovo partito Italia Viva, il programma della convention resta in gran parte da scoprire, ci sono gli orari di massima dell’evento fiorentino, i principali eventi (dalla scelta del simbolo al Family Act), mentre circolano i nomi degli ospiti confermati.

Dall’entourage dell’ex premier ed ex primo cittadino di Firenze bocche cucite, al momento, su quello che sarà il calendario esatto degli interventi durante le 3 date alla Stazione Leopolda. Di sicuro a chiudere la kermesse, come da tradizione, sarà lo stesso Matteo Renzi.

In tanti per i “biglietti” della Leopolda

Secondo gli organizzatori sono decine di migliaia le persone che hanno deciso di iscriversi online per prendere parte all’iniziativa (in questo articolo vi spieghiamo come partecipare alla Leopolda 2019), il doppio rispetto alla scorsa edizione. Vediamo allora tutte le informazioni utili sull’appuntamento.

Leopolda 2019, orari e programma

Il programma della Leopolda 10 si inaugura nella serata di venerdì 18 ottobre 2019: prima un aperitivo di benvenuto alle ore 19.00, poi l’avvio dei lavori dalle 20.30. Alla Stazione Leopolda viene ospitata anche la mostra in memoria del fotoreporter Tiberio Barchielli.

Il sabato mattina l’orario di apertura della convention è fissato alle 9.30 e si parlerà soprattutto di Family Act con la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, poi dalle ore 11.00 i tavoli di lavoro tematici per stilare la base del programma di Italia Viva.

Passata la pausa pranzo, si continua con gli interventi dal palco fino alle 17.30, orario in cui sarà svelato il nuovo simbolo di Italia Viva scelto dopo un sondaggio online. Dopo l’addio al Pd, l’appuntamento leopoldiano sancisce infatti la nascita ufficiale del nuovo partito con le prime iscrizioni a IV: per ogni iscritto, ha annunciato lo stesso Renzi, sarà piantato un albero e si inizierà da Firenze. La seconda giornata si conclude alle ore 20.30.

La chiusura della manifestazione domenica 20 ottobre dalle 9.30 alle 13.00 circa: durante la mattina è previsto anche l’intervento della ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova e in conclusione, intorno alle ore 12.00, l’atteso discorso finale di Matteo Renzi.

Gli ospiti della convention di Renzi

Molti i nomi che circolano. Tra quelli confermati i renziani di ferro come Maria Elena Boschi, adesso capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, e il senatore Francesco Bonifazi.

Alla Leopolda 2019, tra gli ospiti, ci saranno però anche alcuni esponenti del Partito Democratico che porteranno il loro saluto, come ad esempio il sindaco di Firenze Dario Nardella (braccio destro di Renzi ai tempi in cui l’attuale senatore era primo cittadino), la segretaria del Pd toscano ed europarlamentare Simona Bonafè (anche lei, in passato, donna di fiducia dell’ex premier) e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani (in corsa per la candidatura a governatore della Toscana per le elezioni regionali del 2020).

Non ci sarà invece un fedelissimo di Renzi come Luca Lotti, che è rimasto nel Pd, anche se al momento si è autosospeso per lo scandalo sulle nomine nel Consiglio superiore della magistratura.

Come seguire la Leopolda 10 (anche in diretta tv)

In occasione della Leopolda 2019 si accendono i riflettori su Firenze: in città sono arrivati i giornalisti delle più importanti testate nazionali che seguiranno l’intero programma della manifestazione. Come già successo in passato la copertura della convention sarà assicurata anche sui social della Leopolda. In Toscana l’emittente RTV38 (canale 15 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta alcuni momenti salienti dell’evento: venerdì 18 ottobre in prima serata, sabato 19 ottobre dalle ore 14.30 e domenica 20 ottobre diretta a partire dalle 10 fino all’intervento di chiusura del programma della Leopolda 2019, affidato a Matteo Renzi.