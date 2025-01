La voce dei Lacuna Coil presenta il suo libro a Firenze

- Pubblicità -

L’Hard Rock Cafe di Firenze si prepara ad accogliere Cristina Scabbia, voce inconfondibile del gruppo heavy metal Lacuna Coil, per la presentazione del suo libro Il Diavolo mi ha venduto l’anima. Storia di una Metal Queen tra cielo e inferno (Sperling & Kupfer). L’appuntamento è fissato per giovedì 16 gennaio alle ore 18.30, nel locale in piazza della Repubblica. Ad affiancare l’artista durante la serata ci sarà Leonardo Patrignani, scrittore e musicista, per un dialogo che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera e i retroscena di un lungo percorso artistico.

Il libro di Cristina Scabbia

Il libro, uscito nelle librerie lo scorso 22 ottobre, è un viaggio introspettivo che ripercorre la vita e la carriera della cantante, dalla periferia milanese fino ai palchi internazionali, raccontando non solo i successi musicali, ma anche i momenti di riflessione, le sfide personali e le incertezze affrontate lungo il percorso.

Ne Il Diavolo mi ha venduto l’anima, Cristina Scabbia si mostra in una veste inedita, lontana dalle luci del palco e vicina al lettore, con un linguaggio diretto e sincero. L’opera attraversa momenti chiave della sua carriera: l’ascesa dei Lacuna Coil, che con oltre due milioni di dischi venduti e più di mille concerti in tutto il mondo sono diventati un punto di riferimento nella scena metal internazionale; la partecipazione a eventi iconici come l’OzzFest e le collaborazioni con nomi di spicco come Dave Mustaine dei Megadeth.

L’Hard Rock Cafe di Firenze, che custodisce tra le sue memorabilia il vestito indossato da Scabbia nel celebre videoclip di Heaven’s a Lie del 2003, sarà il palcoscenico ideale per un incontro con i fan. Nel libro non mancano i ricordi legati alle collaborazioni mancate, come quella con Lemmy Kilmister dei Motörhead, e gli aneddoti personali che svelano le sfumature di una carriera segnata non solo dai successi, ma anche da sfide inattese. Tra queste, l’esperienza come giudice a The Voice of Italy e lo stop forzato imposto dalla pandemia nel 2020, durante il quale la cantante ha reinventato la sua comunicazione con il pubblico attraverso un canale Twitch dedicato al gaming.