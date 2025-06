Lavori in via Bolognese a Firenze: chiusura totale di un tratto

- Pubblicità -

Scatta una nuova fase dei lavori di Publiacqua in via Bolognese a Firenze, con la chiusura del tratto compreso tra via di Careggi e via Salviati. Il divieto di transito entrerà in vigore dalle ore 21 di martedì 10 giugno 2025 fino al 7 luglio, eccezion fatta per la finestra del 20-22 giugno quando la strada sarà temporaneamente riaperta in occasione del MotoGP. Lo stop si è reso necessario per consentire l’intervento di sostituzione delle tubature dell’acqua. Altri cantieri sono previsti durante tutta l’estate, con i maggiori disagi che si registreranno dal 13 luglio al 10 settembre per la chiusura completa tra la Lastra e via Salviati.

A cosa servono i lavori

I lavori su via Bolognese sono tra quelli finanziati dal PNRR per ammodernare la rete idrica, quindi devono concludersi entro il 2026 per non perdere i fondi. L’intervento, spiega Publiacqua, “interessa una direttrice dell’acquedotto troppo spesso soggetta a rotture con l’obiettivo quindi non solo di mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico della zona ma anche di preservare la risorsa ed evitare i disagi alla viabilità, e quindi ai cittadini, che si creano ogni qualvolta si verificano guasti improvvisi”.

Nei mesi scorsi i cantieri hanno interessato altre porzioni della strada, con l’introduzione del senso unico alternato. Stavolta invece via Bolognese sarà chiusa del tutto e chi arriverà dal Mugello dovrà svoltare a sinistra in via Salviati. I lavori saranno organizzati su due turni e continueranno fino alle ore notturne, mentre durante il fine settimana gli operai non saranno impegnati ma verranno realizzate opere di collaudo e sanificazione delle tubazioni già installate.

La chiusura di via Bolognese: il programma dei lavori

Adesso i lavori su via Bolognese arrivano al punto critico, quello di maggiore impatto sulla viabilità, per questo Publiacqua e il Comune di Firenze hanno individuato i mesi estivi per limitare i disagi. Ecco in sintesi il programma degli interventi e delle chiusure:

Dalle ore 21 del 10 giugno alle ore 24 del 19 giugno 2025

Via Bolognese chiusa nelle due direzioni dall’incrocio con via di Careggi a quello con via Salviati. Successivamente la strada sarà riaperta temporaneamente per pochi giorni, in occasione del MotoGP

Dalle ore 9 del 23 giugno alle 24 del 7 luglio

Via Bolognese chiusa nelle due direzioni dall’incrocio con via di Careggi a quello con via Salviati

Dal 7 al 13 luglio

Lavori su via Salviati, chiusura a monte dell’incrocio

Dal 13 luglio al 10 settembre

Chiusura completa tra via Salviati e La Lastra

Sul sito della Città metropolitana di Firenze si trovano i percorsi alternativi.