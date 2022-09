Pubblicità

Le piscine a Firenze sono a rischio chiusura. E rispetto a qualche settimana fa il rischio è davvero concreto, tanto che il sindaco di Firenze Dario Nardella ha convocato una giunta straordinaria per capire come gestire la situazione. Il problema è noto: gli impianti sportivi di Firenze, ma il discorso vale per tutta Italia, non riescono ad andare avanti a causa dei costi alti dell’energia. Bollette salatissime, incassi ridotti: difficile salvarsi.

Le piscine di Firenze a rischio chiusura: quali sono

In città è vasto il numero delle piscine che rischiano la chiusura a causa del caro energia. Le cinque società sportive che gestiscono gli impianti fiorentini ovvero Rari Nantes Florentia, Firenze Pallanuoto, Uisp Firenze, Unione Sportiva Affrico e Nuoto Club Firenze hanno scritto una lettera a Nardella dicendo che, se non cambia qualcosa e non ci sono interventi del governo, non si potrà evitare lo stop. A rischio chiusura ci sono 6 piscine di Firenze: Costolina, Bellariva, Don Minzoni vicino via Locchi, la micropiscina dell’Isolotto, la San Marcellino gestita dell’Affrico e quella dell’Iti Leonardo da Vinci.

Anche gli assessori allo sport di diverse città toscane, tra cui il fiorentino Cosimo Guccione, avevano fatto un appello a inizio settembre per poter avere delle soluzioni al problema. Ma siamo a metà settembre e il problema persiste.

I numeri

Sono oltre 10mila le persone di tutte le età che rischiano di dover rinunciare ad un po’ di svago. Questo a Firenze. Ci sono poi i comuni dell’hinterland: a Pontassieve, ad esempio, l’amministrazione comunale, d’accordo col gestore, ha deciso di chiudere temporaneamente la piscina comunale per i costi alti. Insomma il numero delle piscine di Firenze e dintorni a rischio chiusura è altissimo. Enormi problemi anche a Milano, Torino, Bologna, Roma, Bari. A Firenze la piscina comunale della Costoli, l’unica gestita in prima persona da Palazzo Vecchio, rischia di dover sospendere le attività. Insomma le difficoltà sono tante, così come le proteste: i gestori dei locali hanno spento le luci per proteste, hanno attaccato le bollette alle vetrine. Servono però soluzioni concrete e in fretta.