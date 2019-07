Ordini online i libri scolastici e li ritiri anche in 6 Coop di Firenze, con un risparmio sul carrello della spesa. Il meccanismo è rodato: Unicoop Firenze permette di comprare i testi per le scuole medie e superiori, oltre a quelli universitari, riservando ai suoi soci un buono per gli acquisti al supermercato, con un risparmio del 25%.

Nel primo mese le richieste per i libri dell’anno scolastico 2019/2020 sono arrivate a quota 10mila, con circa la metà dei titoli già consegnati nei Coop.fi.

Durante il 2018 sono stati invece 500mila i libri scolastici acquistati nei punti vendita di Unicoop Firenze con 2 milioni e mezzo di euro di risparmio per chi ha fatto questa scelta. 7 clienti su 10 poi hanno deciso di ricevere i volumi già con una pratica copertina personalizzata.

Libri scolastici alla Coop, come funziona

I soci di Unicoop Firenze possono ordinare i libri scolastici online sul sito del Prenotalibro, dove si trova la lista dei titoli adottati istituto per istituto, classe per classe e ritirarli nei 35 punti vendita Coop.fi che offrono il servizio. Al momento dell’arrivo dei volumi parte un avviso via mail, mentre dopo l’acquisto sulla carta socio viene caricato automaticamente un buono sconto virtuale del 25% del valore dei libri scolastici e universitari acquistati.

I Coop.fi dove ritirare i testi scolastici

In città il servizio è attivo in 6 Coop.fi (Gavinana, Le Piagge, piazza Leopoldo, Ponte a Greve, via Carlo del Prete e Novoli) mentre nella Città Metropolitana di Firenze in altri 9: Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli (via Sanzio), Figline Valdarno, Pontassieve e San Casciano Val di Pesa.