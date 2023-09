Mancanza d’acqua a Scandicci: molte zone senza servizio

- Pubblicità -

Mancanza di acqua a Scandicci: molte zone del Comune alle porte di Firenze oggi, 6 settembre 2023, si sono ritrovate senza acqua per una perdita, che i tecnici di Publiacqua hanno individuato durante il pomeriggio in via Allende. Problemi di approvvigionamento idrico e abbassamenti di pressione si stanno registrando su gran parte del territorio comunale, con numerose segnalazioni da parte dei cittadini e delle attività produttive. Intanto arrivano le autobotti, anche nel vicino territorio di Lastra a Signa.

La causa della mancanza d’acqua a Scandicci e dove si trovano le autobotti

È servita qualche ora per trovare la causa esatta del guasto, una rottura sulla rete idrica i cui effetti non erano visibili in superficie. Dopo le verifiche dei tecnici, la perdita che ha causato la mancanza d’acqua a Scandicci è stata individuata in via Allende. Il tratto di rete interessato, comunica Publiacqua, “è stato sezionato e la situazione dell’approvvigionamento sul Comune tornerà progressivamente alla normalità nel corso delle prossime ore e comunque entro la tarda serata“.

Nel frattempo, per ridurre i disagi nelle zone di Scandicci rimaste senza acqua, sono state inviate 4 autobotti a Scandicci, che rimarranno attive anche durante le prossime ore in:

piazza Togliatti (zona centrale)

(zona centrale) piazza Cannicci (Le Bagnese)

(Le Bagnese) Largo Spontini (Casellina)

(Casellina) Piazza Aleramo (zona collinare)

I cittadini potranno recarsi in questi punti con taniche per prelevare quanto necessario. Mancanza d’acqua e abbassamenti di pressione sono possibili non solo a Scandicci, ma anche in alcune aree del vicino comune di Lastra a Signa. Per questo – in via cautelativa – Publiacqua ha inviato un’autobotte che sarà posizionata in via dello Stadio nei pressi del fontanello di alta qualità.

Gli aggiornamenti sul guasto

Per avvisare i cittadini della mancanza di acqua, Publiacqua ha inviato SMS agli utenti di Scandicci e zone limitrofe il cui numero di cellulare è registrato nei sistemi informatici dell’azienda. Gli aggiornamenti sulla mancanza di acqua saranno pubblicati sul portale del gestore idrico integrato e sui canali social. Il numero verde per la segnalazione di guasti e perdite di Publiacqua è l’800314314.