Prima l’aggressione degli studenti davanti al Michelangiolo di Firenze e poi la manifestazione antifascista, in programma oggi – 21 febbraio – in viale Malta. Sono ore molto complesse. Nei giorni scorsi di fronte al noto liceo classico fiorentino si è verificata un’aggressione ad alcuni allievi da parte di persone appartenenti ad Azione studentesca, gruppo legato al mondo della destra. I militanti di Azione studentesca stavano effettuando nella zona un volantinaggio e sono stati invitati a smettere da parte dei ragazzi del liceo. Da quel momento i giovani di Azione studentesca hanno aggredito gli altri.

Oggi la manifestazione antifascista a Firenze, davanti alla sede di Azione studentesca

L’aggressione al Michelangiolo, motivo per cui è stata indetta una manifestazione antifascista a Firenze, è stata anche filmata e nella giornata di sabato i video sono circolati sui social. In questo momento sei autori delle aggressioni sono già stati identificati dalla polizia e segnalati alla procura per violenza privata e manifestazione non autorizzata. Pare inoltre che la polizia sia sulle tracce di altri due aggressori. I tre ragazzi del Michelangiolo che hanno avuto contusioni e si sono fatti visitare al pronto soccorso hanno deciso di non sporgere querela.

Dopo l’aggressione agli studenti è stata organizzata subito una manifestazione antifascista a Firenze. Una risposta a ciò che è accaduto. A promuoverla gli studenti dei collettivi di sinistra delle scuole superiori. La manifestazione partirà alle ore 18 dai giardini di viale Malta, a pochi minuti a piedi dalla sede di via Frusa di Casaggì, il luogo di ritrovo dei giovani appartenenti all’associazione studentesca di destra. Tante le adesioni: dagli Studenti di sinistra, al Collettivo di ateneo, da Firenze città aperta a Priorità alla scuola. Ci saranno anche Cgil, Anpi, Libera Usb e Cpa Firenze Sud. Misure di sicurezza sono previste intorno alla sede Casaggì. E sono previste anche ripercussioni sul traffico: come spiegato da Autolinee Toscane, a partire dalle 17.30 quattro linee di bus (3, 10, 17 e 20) subiranno variazioni.

Il botta e risposta Pd-Fratelli d’Italia

Dopo l’aggressione agli studenti di Firenze e la decisione di organizzare una manifestazione antifascista proprio a Firenze si è scatenato un dibattito politico. E nel frattempo c’è stato un nuovo presidio davanti al liceo Michelangiolo. L’assessore al welfare Sara Funaro ha detto che “l’uso della violenza non è mai accettabile ed è da considerare senza se e senza ma”. Funaro ha chiesto una chiara presa di posizione da parte di Fratelli d’Italia. A questo ha risposto il consigliere Jacopo Cellai che invece ha detto che la risposta è arrivata subito. E la condanna.

Anche il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Francesco Torselli ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Nessuno – ha detto – provi a costruire ambiguità o dubbi sul nostro pensiero. Le aggressioni, le intimidazioni, gli attacchi vigliacchi non appartengono né alla nostra storia né al nostro modo di fare politica”. Torselli ha precisato che Fratelli d’Italia e i suoi movimenti giovanili rifiutano la violenza come forma di manifestazione politica. E sempre da Fdi si condanna “apertamente ogni aggressione”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella nei giorni scorsi aveva parlato di “violenza intollerabile”. Nardella, a Radio 24, ha poi detto: “Credo che la manifestazione non sarà violenta ma pacifica. Non dobbiamo mai rispondere all’aggressività con aggressività, alle provocazioni con provocazioni. Conosco Firenze, è una città animata da sinceri principi democratici antifascisti”.