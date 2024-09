Manifestazione a Firenze il 21 settembre: il percorso del corteo “No Nato”

- Pubblicità -

Sabato 21 settembre 2024 il comitato “No comando Nato né a Firenze né altrove” scende in piazza per una nuova manifestazione contro l’insediamento dell’Alleanza atlantica a Rovezzano e stavolta il percorso del corteo toccherà Gavinana. All’iniziativa hanno aderito oltre 40 realtà, toscane e italiane. Tra queste il gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune, Firenze per la Palestina, il Movimento No Base di Coltano e il Comitato No Camp Darby.

I motivi della protesta

Il comitato è nato per opporsi all’insediamento del quartier generale permanente della Multi-Division South della Nato alla Caserma Predieri di via Aretina. Un centro, è stato spiegato dal Ministero della Difesa, che non sarà sede di unità operative ma di un comando che coordinerà le forze terrestri assegnate dall’Alleanza atlantica nel Sud Europa. “La manifestazione del 21 settembre a Firenze sarà l’occasione per dire No a tutte le guerre in corso e in preparazione“, hanno affermato gli organizzatori in conferenza stampa.

“Abbiamo deciso di intraprendere un percorso che ci porterà nei rioni e nei quartieri popolari, per risvegliare una città che sembra essersi assopita – hanno detto i rappresentati del comitato – Vogliamo parlare direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici, spiegando loro che se, a fronte di una spesa militare di quasi 30 miliardi di euro, non ci sono risorse per scuola, sanità, trasporti, salari, pensioni e misure contro il caro vita, la colpa è di chi governa”. Su Facebook sono pubblicati i 10 motivi del No all’insediamento Nato.

Il percorso della manifestazione “No Nato” il 21 settembre a Firenze

Il concentramento è fissato alle ore 16 di sabato 21 settembre in piazza Gino Bartali poi il corteo si dirigerà verso viale Giannotti e la manifestazione continuerà secondo questo percorso: via Poggio Bracciolini, piazza Ravenna, lungarno Ferrucci, via de’ Baldovini, via Giampaolo Orsini, via di Ripoli, via Coluccio Salutati, piazza Gavinana, via Giovanni Dalle Bande Nere, piazza Gualfredotto, via Datini, via Erbosa, piazza Dresda. La conclusione è prevista al Cpa di via Villamagna con gli interventi finali. Previste chiusure stradali, con possibili disagi al traffico nella zona di Firenze sud, e deviazioni degli autobus in particolare delle linee 3, 8, 23, 31, 32 e 41 (il dettaglio sul sito di Autolinee Toscane).

Il corteo del 21 settembre non sarà l’ultima manifestazione, ha annunciato il comitato No comando Nato né a Firenze né altrove ma si replicherà in occasione della festa delle Forze Armate. “Il prossimo appuntamento è già fissato: il 4 novembre, una giornata che il governo tenterà di sfruttare per la propria propaganda bellica, ma in cui noi non resteremo certo a guardare”.