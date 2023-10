Manifestazione per la pace a Firenze: fiaccolata il 23 ottobre

- Pubblicità -

Una manifestazione per la pace a Firenze, una fiaccolata unitaria che salirà fino a piazzale Michelangelo e San Miniato al Monte per unire la comunità islamica, ebraica e la cittadinanza: è quella annunciata per lunedì 23 ottobre 2023 da Padre Bernardo Gianni, abate della basilica che veglia la città dall’alto. L’annuncio è contenuto in una lettera del religioso, che ha rivolto il suo appello alle due parti, ebrei e mussulmani, perché partecipino a questo evento silenzioso. Un serpentone punteggiato da tanti lumini che salirà la scalinata che porta fino al “monte” della città.

L’orario della manifestazione per la pace a Firenze il 23 ottobre 20023

L’appuntamento è alle ore 18.30 di lunedì 23 ottobre 2023 per la prima manifestazione unitaria per la pace a Firenze (e forse anche d’Italia) dopo l’inizio della guerra in Israele e Palestina. Non ci saranno quindi bandiere o simboli politici. La Cgil, che sostiene l’iniziativa, ha indicato come luogo di partenza Ponte alle Grazie. Poi i partecipanti si muoveranno verso San Niccolò e le rampe del Poggi e infine risaliranno verso piazzale Michelangelo e la basilica di San Miniato al Monte. Qui ci sarà un momento di raccoglimento. Non sono previsti interventi finali ma solo un saluto di padre Bernardo. I cortei che si sono svolti finora in città si sono schierati su posizioni opposte, pro Israele o per la Palestina.

- Pubblicità -

“Care cittadine, cari cittadini, salite al Monte – ha scritto nella sua missiva Padre Bernando – Non avremo parole da pronunciare, slogan da gridare, vessilli da esibire: i nostri volti, il nostro sguardo, il nostro silenzio, la nostra coscienza memore tanto del dolore degli ostaggi e dei loro congiunti, quanto del fiume di sangue. E fiaccole accese come argine al buio della notte. Chiediamo pace in Medio Oriente”.

Le adesioni alla fiaccolata fiorentina

Al momento ha dato il suo sostegno alla fiaccolata per la pace la Cgil di Firenze, che da giorni stava premendo per una manifestazione pacifista unitaria, mentre il console onorario di Israele per Lombardia, Emilia Romagna e Toscana Marco Carrai ha detto che parteciperà se l’imam fiorentino condannerà il terrorismo di Hamas. Da parte sua Izzedin Elzir, la guida della comunità islamica fiorentina, si è detto “contro chiunque uccida”. Attualmente sembra probabile una sua partecipazione alla manifestazione. Adesioni sono arrivate trasversalmente anche dal mondo politico, da Fratelli d’Italia al Pd, e dal mondo associativo. Tra le realtà che parteciperanno Acli, Libera, Fondazione Giorgio La Pira, Cospe, Legambiente, Controradio, Gruppo Emergency Firenze, Centro Internazionale Studenti e Opera per la Gioventù La Pira, Toscana Impegno Comune, Donne insieme per la pace, Movimento dei Focolari, Associazione piazza San Donato, Empoli per la pace, Associazione Nuova Camaldoli, Fondazione Balducci, Pax Christi, Libertà e Giustizia, Testimonianze, Comitato Fermiamo la guerra.