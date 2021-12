Mercato di Sant’Ambrogio a Firenze, sarà riqualificazione totale dell’area mercatale

Riqualificazione totale per il mercato di Sant’Ambrogio a Firenze: è stato approvato il progetto definitivo, con lo stanziamento di risorse aggiuntive per 400mila euro. L’investimento totale dunque arriva a circa 1,3 milioni (900mila euro erano già stati stanziati) per la nuova area mercatale e il miglioramento del servizio al cittadino: l’intervento ha avuto l’ok della Giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Titta Meucci.

Prevista la realizzazione di un nuovo nuovo loggiato esterno in armonia con la piazza, che andrà a sostituire completamente le vecchie pensiline con strutture più moderne ed efficienti per operatori e cittadini. Ci sarà un ampio corridoio centrale, una miglior disposizione dei banchi e infrastrutture meno impattanti. Inoltre prevista una illuminazione più efficiente, a risparmio energetico.

Gli interventi

Nel dettaglio i lavori previsti riguardano le opere edili e impiantistiche necessarie a riqualificare l’area mercatale, attraverso la demolizione delle tettoie esistenti e la realizzazione di strutture di copertura delle aree mercatali esterne. Saranno inoltre realizzati nuovi impianti a servizio dei posteggi esterni per le attività mercatali e una nuova pavimentazione.

L’obiettivo è la progettazione esecutiva da approvare entro marzo per poi passare alla gara e avviare i lavori entro l’estate. Come sottolineato da Meucci l’area mercatale di Sant’Ambrogio è un luogo ancora molto frequentato dai fiorentini e continua a svolgere un ruolo di incontro sociale e commerciale: con questo intervento, l’area sarà riqualificata per fare in modo che mantenga sempre più questo ruolo, andando anche a valorizzare l’asse che si muove da piazza Annigoni verso piazza Sant’Ambrogio con una nuova centralità.