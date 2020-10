Sicilia, Campania, Calabria e ora anche il Lazio. Sull’obbligo di indossare la mascherina le Regioni stanno decidendo in autonomia, almeno per il momento: ma in Toscana la mascherina è obbligatoria sempre, anche all’aperto? Non ancora, qui si segue la normativa nazionale. Anche se, vista la preoccupante evoluzione del contagio di questi giorni, è possibile che presto sia proprio il Governo a ripristinare l’obbligo totale di indossarla.

Dove e quando la mascherina è obbligatoria in Toscana

Al momento, comunque, le regole sono queste. In Toscana la mascherina è obbligatoria all’aperto solo quando non si può mantenere la distanza interpersonale, altrimenti l’obbligo non sussiste. È importante ricordare che la distanza minima da mantenere è di un metro, anche se la Regione Toscana fin dall’inizio dell’emergenza Covid raccomanda di rispettare una distanza interpersonale di 1,8 metri.

All’aperto e a debita distanza è l’unica situazione “pubblica” in cui se ne può fare a meno. Ma la mascherina è obbligatoria, in Toscana come nel resto del Paese, nei negozi, negli uffici e in tutti i luoghi pubblici chiusi. Nei centri commerciali, sui mezzi pubblici, sui taxi e sui mezzi a noleggio. E anche all’aperto, quando mantenere il distanziamento interpersonale non è possibile.

Oggi però è stato lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad aprire alla possibilità di introdurre l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia. “Siamo in costante aggiornamento con il ministro della Salute e gli esperti del Comitato tecnico scientifico”, ha detto Conte. “Torneremo a confrontarci con le Regioni e deliberemo“.

Chi non rispetta l’obbligo di indossare la mascherina quando previsto rischia una sanzione da 400 a 3.000 euro, come previsto dall’articolo 4 del decreto legge 19/2020.