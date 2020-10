Dpcm ottobre, quando il testo del nuovo decreto in Gazzetta ufficiale?

La firma arriverà entro domani, ma già oggi il ministro della Salute Roberto Speranza sarà alle Camere per presentarne i contenuti. Attesa una stretta sulle mascherine ma niente chiusure forzate per bar e ristoranti. Ottobre porta con sé un nuovo Dpcm, il cui testo definitivo verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale mercoledì 7 ottobre, quando il decreto avrà ottenuto la firma del capo del governo.

Mascherina obbligatoria all’aperto

Si dovrà indossarla ogni volta che si esce di casa. La mascherina torna a essere obbligatoria all’aperto, in qualsiasi situazione. Anche dove non c’è assembramento e si può comunque mantenere il distanziamento sociale. Una norma che alcune regioni avevano già introdotto autonomamente nelle passate settimane e che ora viene estesa a tutto il territorio nazionale.

Bar e ristoranti, niente chiusura anticipata alle 23

Salta invece uno dei punti del decreto che fino a ieri sembrava sicuro. Quando uscirà in Gazzetta ufficiale, il testo definitivo del nuovo Dpcm ottobre non conterrà l’obbligo di chiusura anticipata alle ore 23 per bar e ristoranti.

Nuovo Dpcm ottobre, a quando il testo in Gazzetta ufficiale?

La stretta – nemmeno particolarmente severa – arriva invece sulle feste e le cerimonie private: non potranno partecipare più di 200 persone. Anche in queste situazioni vige il rispetto del distanziamento e il divieto di assembramento. Vietati i balli: in discoteca, nelle sale da ballo e in tutti i locali, che siano all’aperto o al chiuso, resta in vigore il divieto di ballare.

Non cambiano le altre regole, a partire dal divieto di assembramenti. Per questo, in particolare, il testo definitivo del nuovo Dpcm di ottobre potrebbe disporre misure ancora più stringenti, pensate soprattutto per combattere la movida notturna. Ci saranno nuove regole per evitare aggregazioni e assembramenti dalle prime ore della sera e nel fine settimana. I dettagli si conosceranno però solo quando il testo del Dpcm di ottobre verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.