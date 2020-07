Stato di emergenza, arriva la proroga: cosa comporta

Manca solo l’ufficialità, ma ci sarà la proroga dello stato di emergenza per Covid fino al 31 dicembre, come confermato oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: cosa comporta? E quando finisce?

“Ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio”, ha detto Conte a margine della cerimonia per la messa in funzionamento del Mose, a Venezia. Il 31 luglio scadono infatti i sei mesi di stato di emergenza dichiarati lo scorso 31 gennaio, nelle primissime fasi dell’emergenza Covid.

Fu allora la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad aprire ufficialmente il periodo di sei mesi di emergenza. Il Consiglio dei ministri può dichiarare lo stato di emergenza in base alla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, la legge che istituì il Servizio nazionale della Protezione civile.

La stessa legge stabilisce che per deliberare lo stato di emergenza ci si debba trovare nella situazione (o nell’imminenza) di “calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

Cosa comporta lo stato di emergenza

Una volta dichiarato, lo stato di emergenza conferisce alcuni poteri straordinari. Su tutti, il potere di ordinanza. Grazie a questo, il Capo del dipartimento della Protezione civile può emanare ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente, comunque restando nei limiti e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La copertura delle ordinanze è garantita nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

Cosa comporta dunque lo stato di emergenza? Possono essere emesse ordinanze per intervenire in modo immediato in merito a:

servizi di soccorso e assistenza

e assistenza riorganizzazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture

e delle interventi per la riduzione del rischio

ripristino delle strutture, infrastrutture e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

e produttive attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti

In sostanza lo stato di emergenza consente di governare come si è fatto negli ultimi sei mesi. Adottare misure di prevenzione come le “zone rosse”, acquistare tutto quel che serve per far fronte all’emergenza e ottenere i materiali in via diretta, senza dover passare per gare d’appalto e gli altri passaggi previsti dalla legge.

Una volta dichiarato lo stato di emergenza, il governo stabilisce anche quali siano gli strumenti giuridici che utilizzerà per adottare i provvedimenti necessari nel periodo straordinario. Il Decreto legge del 23 febbraio 2020 stabilì che le misure necessarie sarebbero state “adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri“. I Dpcm che di lì a poco sarebbero diventati ben noti per tutti gli italiani. La proroga dello stato di emergenza suggerisce che altri ne seguiranno prima della fine dell’anno.

Stato di emergenza, quando finisce?

Sei mesi se ne sono andati, adesso – con tutta probabilità – ne seguiranno altri sei. Quando finisce lo stato di emergenza? La stessa Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 stabilisce che “la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni“. Sei mesi, appunto. Ma la norma stabilisce anche che lo stato di emergenza è “prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni“.

Considerato che la scadenza naturale è il 31 luglio, la proroga dello stati di emergenza potrà spingersi fino, al massimo, al 31 gennaio 2021. Da quanto è emerso fin qui l’intenzione del governo sembra però quella di prolungarlo solo fino alla fine dell’anno, dunque fino al 31 dicembre 2020.