Con il nuovo dpcm sull’emergenza Covid è in arrivo una stretta sulla mascherine, il governo è intenzionato a disporre l’obbligo di indossarle anche all’aperto. Ma quando si può togliere la mascherina senza rischiare una multa? Già alcune Regioni hanno emanato ordinanze locali per rendere obbligatorie le mascherine anche quando si esce all’aria aperta, altre – come la Toscana – ha annunciato che se non ci sarà un obbligo nazionale si muoverà autonomamente. E i dubbi sono tanti: la mascherina va messa anche quando si va in bici o è possibile toglierla se impegnati a fare sport e attività fisica? E in quali casi non sono necessarie le mascherine per i bambini? Cerchiamo di fare chiarezza.

Senza mascherina, la multa

Iniziamo proprio dalle sanzioni previste per chi sta senza mascherina quando invece vige l’obbligo di indossarla: chi decide di toglierla rischia una multa salata. Al momento chi non la mette ad esempio nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, all’interno dei negozi, a bordo del treno o in macchina se si viaggia con persone non conviventi, può incorrere in una sanzione da 400 a 3.000 euro.

La cifra di questa contravvenzione varia in base alla gravità dell’infrazione: sono le forze dell’ordine a stabilire l’importo della multa per chi sta senza mascherina. Il governo ha annunciato che con il nuovo dpcm ci saranno maggiori controlli sul rispetto delle regole.

Quando si può togliere la mascherina: in bici e quando si corre

La mascherina non è obbligatoria quando si pratica sport, ad esempio quando si corre e si fa jogging (ricordiamo però che è bene mantenere una distanza di sicurezza doppia dalle altre persone in questi casi). Stesse regole anche quando si va in bici: in sella è consentito stare senza mascherina. È possibile toglierla perché in caso di attività fisica intensa, come la corsa, il nostro corpo ha la necessità di essere ben ossigenato.

Mascherina quando non c’è l’obbligo in macchina, moto e scooter

Quando si viaggia in macchina con persone non conviventi (per esempio con gli amici) la mascherina è obbligatoria, allo stesso modo vige l’obbligo di indossarla anche quando ci si sposta a bordo di moto e scooter accompagnati da soggetti con cui non si abita insieme. Nel caso invece nell’abitacolo della macchina o sulla sella dei motocicli si trovino persone che condividono la stessa casa, è possibile togliere la mascherina.

Mascherine per bambini, le regole

La mascherina non è obbligatoria per i bambini sotto i 6 anni o per quegli individui che sono affetti da patologie incompatibili con l’uso del dispositivo di sicurezza. In questi casi si può stare senza le mascherine, non si rischia la multa, ma bisogna fare attenzione alla distanza di sicurezza. Sopra i 6 anni la mascherina va messa.

Mascherina quando si cammina: si può togliere?

La regola generale è quella di indossare la mascherina quando ci sono altre persone nei paraggi, si può togliere invece quando si è lontano dagli altri o in posti desolati: ad esempio quando si è a camminare in campagna o nei boschi (da soli o insieme a conviventi), quando si lavora nel proprio orto o in giardino. Lo ha ribadito la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa intervenendo il 6 ottobre su Radio 1 alla trasmissione Radio Anch’io. “Non siamo diventati pazzi – ha detto – serve un comportamento uniforme in tutto il Paese e un messaggio semplice: la mascherina va indossata sempre dove ci sono altre persone vicine“.