Mascherine di tendenza, ecco le proposte più stravaganti e originali

Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, abbiamo imparato a convivere con le mascherine, diventate indispensabili per evitare la diffusione del Covid-19. Da strumento di contenimento ad accessorio fashion, il passo è stato davvero breve per le mascherine. Oggi, infatti, il mondo della moda offre soluzioni adatte ad ogni esigenza e gusto. È infatti possibile acquistare mascherine di tutti i colori e dei vari tessuti, dalle più eleganti alle più bizzarre ed originali.

Per un tocco di originalità e di luminosità, non possiamo non citare le mascherine dotate di luci led. Un accessorio perfetto per chi ama le serate mondane e vuole stupire gli amici con effetti davvero speciali.

Gli amanti degli accessori utilizzano mascherine realizzate in diversi colori, abbinandole ai vari outfit per dare quel tocco in più al proprio stile.

C’è anche chi ha deciso di personalizzare. Un’idea regalo utile ed originale da donare alla persona amata, magari inserendo le proprie iniziali oppure delle frasi che richiamano i temi dell’amore e dell’amicizia.

La mascherina “intelligente”

In una società sempre più tecnologica ed intelligente non poteva di certo mancare la mascherina smart. Stiamo parlando della mascherina innovativa realizzata dal Politecnico di Milano, capace di interagire con l’ambiente circostante e di dialogare con lo smartphone. È un dispositivo di protezione FFP3 dotato di filtro antismog e antivirus e di un software realizzato per monitorare la qualità dell’aria.

La mascherina intelligente è realizzata in tessuto 3D, è traspirante, idrorepellente e lavabile. Inoltre è stata realizzata per filtrare il 99,99% degli agenti inquinanti presenti nell’aria come il Covid-19, virus, batteri, polveri sottili e altro.

Si tratta di un dispositivo di sicurezza a tutto tondo che protegge in toto dall’inquinamento atmosferico e da tutte quelle minacce invisibili per l’uomo.

È, inoltre, realizzata per garantire una massima traspirabilità grazie al deflusso di aria ed evitando così eccessivi accumuli di calore e umidità.

La mascherina intelligente realizzata dal Politecnico di Milano è disponibile in sei colorazioni ed assicura protezione e comfort, unito allo stile tipicamente made in Italy. Un vanto importante per il politecnico di Milano che punta a lanciare la versione active che oltre a verificare la qualità dell’aria, sarà in grado di valutare la temperatura e l’umidità presenti.

