Mascherine gratis in Toscana: supermercati e farmacie, al via distribuzione

Finita la prima tranche di distribuzione porta a porta, da lunedì 20 aprile in Toscana le mascherine saranno consegnate gratuitamente in oltre mille farmacie e in 230 supermercati. La Regione ha stipulato due accordi per stabilire come funzionerà il nuovo progetto, per garantire a tutti i cittadini l’approvvigionamento di dispositivi di tutela della salute durante l’emergenza coronavirus. La novità debutterà proprio quando in tutta la sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Si parte con 500 mila dispositivi sanitari da consegnare ogni giorno, tra mascherine chirurgiche e di tessuto non tessuto fabbricate dalle aziende toscane, ma a pieno regime la disponibilità quotidiana salirà a un milione e mezzo di pezzi. Vediamo allora come ritirare le mascherine e quante poterne prendere ogni volta.

Farmacie, come funziona la consegna

Grazie a un intesa siglata con Federfarma Toscana e Cispel Toscana, ogni cittadino potrà ritirare in farmacia una confezione da 5 mascherine monouso, per un totale di 30 mascherine gratis al mese (una confezione alla volta). In tutto sono 1150 le farmacie convenzionate, pubbliche e private.

La fornitura è garantita per tutti coloro con più di 6 anni, visto che i bambini piccoli non hanno l’obbligo di indossare questi dispositivi. Sarà necessario presentare al farmacista la tessera sanitaria o la card con il proprio codice fiscale.

Il ritiro delle mascherine gratuite nei supermercati della Toscana

Sono poi 230 i punti vendita della grande distribuzione coinvolti in questo nuovo progetto, in particolare hanno aderito le principali Coop della Toscana (Unicoop Tirreno e Unicoop Firenze), Conad, Esselunga, Lidl, Carrefour e Federdistribuzione. In questo caso i punti di consegna, allestiti fuori o dentro i supermercati, saranno gestiti dai dipendenti del Servizio sanitario regionale, con orario 9.00 – 16.00, nei giorni di apertura dei negozi.

Servirà sempre la tessera sanitaria o il codice fiscale. Gli stessi operatori forniranno ai cittadini anche tutte le informazioni per il corretto uso delle mascherine, ad esempio su come indossarle senza rischi, per la prevenzione del coronavirus.

Mascherine gratis in Toscana, davanti a supermercati e farmacie: “rispettate le distanze di sicurezza”

La Regione ha già fornito ai Comuni toscani 8 milioni di mascherine che sono state consegnate a domicilio e adesso continuerà a garantire dispositivi gratuiti ai cittadini in farmacia o al supermercato. “Invito a mettersi in fila in modo ordinato e a distanza di sicurezza per evitare inutili e pericolosi assembramenti – dice il presidente della Regione Enrico Rossi -. Abbiamo mascherine per tutti e ognuno le riceverà gratuitamente, come è giusto che sia per un presidio che consideriamo di prevenzione primaria. A distribuire i dispositivi sarà personale adeguatamente formato che darà ai cittadini anche tutte le informazioni sul loro corretto utilizzo”.