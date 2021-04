Il meteo di oggi (21 aprile) a Firenze e le previsioni per domani (22 aprile)

È all’insegna della variabilità il meteo di oggi (21 aprile) in Toscana e Firenze. Le previsioni del Consorzio LaMMa diffuse stamattina prevedono infatti per il pomeriggio di oggi (21 aprile) un aumento della nuvolosità, maggiore rispetto ai giorni scorsi, dovuto all’arrivo di una perturbazione che interesserà anche la nostra regione tra la serata e la notte. Domani (22 aprile), soprattutto a partire dal pomeriggio, il cielo dovrebbe tornare invece a schiarirsi.

Il meteo di oggi (21 aprile) in Toscana e a Firenze

Secondo gli esperti del LaMMA, nella giornata di oggi (21 aprile) in Toscana la nuvolosità tenderà ad aumentare, fino a diventare piuttosto compatta nel pomeriggio e in serata soprattutto lungo la fascia costiera. L’arrivo di una perturbazione porterà qualche nuvola e possibili deboli e isolate piogge, soprattutto sulle zone centro-meridionali.

Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento (a Firenze è stimata per oggi una massima di 19°).

Le previsioni meteo per domani (22 aprile) e venerdì (23 aprile)

Secondo le previsioni meteo del LaMMa, per domani (22 aprile) dovremo attenderci tempo ancora variabile, con residue precipitazioni, ma con schiarite sempre più ampie nel pomeriggio a partire dalle zone settentrionali. Venerdì (23 aprile) il cielo tornerà a essere generalmente più sereno, anche se sulle zone interne le nuvole potranno tornare ad aumentare nelle ore centrali della giornata. Venerdì le temperature massime saranno in aumento: ad esempio la massima stimata a Firenze è di 21 gradi.