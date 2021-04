Il Meteo a Firenze oggi (20 aprile): mattinata di sole, poi tornano le nuvole

Mattinata soleggiata secondo il meteo oggi a Firenze (martedì 20 aprile). Nel pomeriggio, stando alle previsioni meteo di oggi (20 aprile) del LaMMA, il sole lascerà invece spazio, un po’ come ieri, a un aumento della nuvolosità. Le nuvole potrebbero essere accompagnate anche da qualche locale rovescio o breve temporale, più probabile nelle zone interne centro-orientali e sull’Appennino. Nelle previsioni meteo per la Toscana per domani (mercoledì 21 aprile) gli esperti del Consorzio formato tra CNR e Regione Toscana segnalano invece un generale aumento delle nubi a partire dalla costa e cielo coperto nel pomeriggio. Potranno anche verificarsi isolate isolate piogge.

Il meteo di oggi (20 aprile) a Firenze

Dopo una mattinata all’insegna del sole, per il meteo di oggi pomeriggio (20 aprile) gli esperti del LaMMA si attendono un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a qualche breve acquazzone o locale temporale sulle zone interne, in particolare sull’Appennino e tra Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime fino a 15°-18°. A Firenze il valore massimo è stimato in 18 gradi.

Le previsioni meteo per domani (21 aprile) in Toscana

Le previsioni meteo del LaMMA per domani (mercoledì 21 aprile) segnalano per la Toscana nubi in aumento: la mattina il cielo tenderà a coprirsi sulla costa e a rimanere ancora velato nell’interno, mentre mentre nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso un po’ in tutta la regione, quindi anche a Firenze. Le temperature massime resteranno stabili o saranno in lieve diminuzione, in aumento invece le temperature minime.