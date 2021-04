Il meteo di oggi pomeriggio (19 aprile) a Firenze e le previsioni per domani

Dopo un weekend fresco e con le nuvole, il meteo di oggi pomeriggio (19 aprile) a Firenze e in Toscana sarà ancora contraddistinto da una nuvolosità variabile. Non è inoltre escluso, secondo le previsioni meteo degli esperti del LaMMA, che nelle zone interne possa verificarsi qualche rovescio o temporale. Per domani (martedì 20 aprile) le previsioni preannunciano una mattinata di cielo poco nuvoloso, ma le nubi torneranno ad addensarsi nel pomeriggio.

Per quanto riguarda le temperature, le massime sono date in lieve aumento, restano però ancora inferiori alle medie del periodo.

Il meteo di oggi pomeriggio (19 aprile) a Firenze

Secondo le previsioni meteo diffuse nella mattina di oggi 19 aprile dal LaMMA, oggi pomeriggio il cielo sarà caratterizzato da una nuvolosità variabile, che potrà essere a tratti consistente nelle zone interne. Qualche isolato breve rovescio potrebbbe verificarsi in particolare sui settori interni centrali e sulle aree appenniniche, mentre in serata è previsto un rapido miglioramento.

Le temperature massime saranno in lieve rialzo (oscilleranno tra 15 e 18 gradi, a Firenze la massima è stimata in 17 gradi), ma faranno registrare ancora valori inferiori alle medie del periodo.

Le previsioni meteo per domani (20 aprile) a Firenze

La giornata di domani 20 aprile, secondo le previsioni degli esperti del LaMMA, si aprirà con una mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel primo mattino è prevista nelle valli la presenza di nebbia che tenderà però a dissolversi rapidamente. Nel pomeriggio di domani invece nelle zone interne le nuvole tenderanno nuovamente ad addensarsi con la possibilità di qualche sparso rovescio.

Le temperature sono date in lieve rialzo. Queste le temperature stimate per domani a Firenze: 3°-18°.

Maggiori informazioni sul tempo previsto a Firenze e in Toscana per la settimana si possono trovare sul sito del Consorzio LaMMA.