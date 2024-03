Ztl notturna estiva a Firenze: quando è attiva, gli orari 2024

Tutto quello che c'è da sapere sulla zona a traffico limitato "by night". Porte telematiche accese il giovedì e durante il weekend. Al via ad aprile per continuare fino all'inizio di ottobre

Confermati anche nel 2024 gli orari della ztl notturna estiva di Firenze, la zona a traffico limitato che durante la bella stagione viene attivata durante i weekend, fino alle prime ore della domenica e dei festivi. Dall’inizio di aprile sono off limits per i veicoli senza permesso la zona centrale (il settore A), l’area compresa dentro i viali di circonvallazione (settore B), l’Oltrarno, San Niccolò e il lungarno della Zecca vecchia. Ecco, nel dettaglio come funziona la ztl notturna estiva di Firenze e la mappa delle porte telematiche.

Quando è attiva la ztl notturna estiva a Firenze: date e orari 2024

Il disciplinare del Comune prevede una stretta per l’accesso in centro dal primo giovedì di aprile fino al primo fine settimana di ottobre. Dunque quest’anno lo stop in notturna previsto dalla ztl estiva a Firenze inizia da giovedì 4 aprile, finisce domenica 6 ottobre 2024 e si aggiunge ai normali divieti di transito in orari diurni. Ma come funziona? Le porte telematiche che sorvegliano il centro (settori A, B, O, G e F) si accendono ogni giovedì, venerdì e sabato notte, dalle ore 23 alle 3 del giorno successivo. Il giovedì e venerdì resta la finestra dalle 20 alle 23 (via libera per chi vuole entrare in centro, ad esempio per cenare in un ristorante), che si amplia il sabato dalle 16 alle 23.

Il divieto di transito in notturna per i veicoli non autorizzati si aggiunge infatti alla ztl diurna già attiva durante i giorni feriali a Firenze: le porte telematiche sono accese nei settori A, B e O dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 20.00 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 16.00, mentre la domenica e i festivi l’accesso è libero. La ztl estiva è stata introdotta da anni per disincentivare l’uso dei mezzi privati nei fine settimana e non congestionare il centro.

La mappa della ztl notturna di Firenze

Ecco nel dettaglio la mappa dei divieti che scattano il giovedì, venerdì e sabato notte dalle ore 23 alle 3, per non essere pizzicati dagli occhi elettronici delle porte telematiche di Firenze:

Settore A – il cuore del centro storico, compresa l’area del mercato di San Lorenzo, piazza dell’Unità e piazza Santa Maria Novella;

– il cuore del centro storico, compresa l’area del mercato di San Lorenzo, piazza dell’Unità e piazza Santa Maria Novella; Settore B – è l’area compresa dentro i viali di circonvallazione di Firenze, con qualche piccola eccezione per le piazze lungo il perimetro del settore;

– è l’area compresa dentro i viali di circonvallazione di Firenze, con qualche piccola eccezione per le piazze lungo il perimetro del settore; Settore O – come si può intuire è quello della zona dell’Oltrarno, da San Frediano a Santo Spirito fino a Piazza Pitti e piazza della Calza (alle “spalle” di Porta Romana);

– come si può intuire è quello della zona dell’Oltrarno, da San Frediano a Santo Spirito fino a Piazza Pitti e piazza della Calza (alle “spalle” di Porta Romana); Settore F – interessa la zona di San Niccolò e le strade sotto piazzale Michelangelo;

– interessa la zona di San Niccolò e le strade sotto piazzale Michelangelo; Settore G – è il più piccolo settore della ztl e riguarda il tratto di lungarno della Zecca Vecchia che va da piazza Piave a piazza Cavalleggeri, davanti alla Biblioteca nazionale.

Sul sito del Comune di Firenze è possibile scaricare il pdf con la mappa di tutti i varchi elettronici e i confini dei settori della ztl, mentre sul portale comunale degli opendata è disponibile la planimetria interattiva della zona a traffico limitato estiva notturna.

Porte telematiche accese: c’è un’eccezione

Negli orari della ztl notturna estiva saranno attive tutte le porte telematiche, installate ai confini della ztl, ad eccezione delle telecamere in via dei Bastioni – sotto piazzale Michelangelo – a causa del senso unico in vigore in viale Poggi. Il provvedimento è stato duramente criticato dal Comitato Oltrarno Futuro, che da tempo chiede al Comune una ztl no stop tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 1.30 del giorno successivo, per contrastare gli accessi abusivi e la sosta selvaggia in centro.