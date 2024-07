Smontata l’insegna Martini in centro a Firenze, ma la scritta tornerà

- Pubblicità -

Era il simbolo “vintage” della pubblicità a Firenze: la storica insegna Martini, visibile da piazza Duomo, è stata smontata, ma la scritta luminosa tra qualche mese tornerà al suo posto, dice il concessionario dello spazio. Le varie parti del “cartellone” sono state rimosse per consentirne la manutenzione. Troppo complicato farlo con gli operai appollaiati su borgo San Lorenzo, così è stato deciso di togliere, pezzo dopo pezzo, l’insegna per poi rimetterla a nuovo e rimontarla successivamente.

Una scritta storica: perché l’insegna Martini è stata smontata

L’insegna Martini ormai fa parte del panorama di Firenze da quasi 70 anni: questa scritta dal gusto un po’ retrò faceva bella mostra di sé sui tetti di San Lorenzo, affacciata su una fetta di città tra le più frequentate dai turisti. Fu autorizzata nel dicembre del 1955. E questa sua storia l’ha finora salvata dallo stop ai cartelloni pubblicitari in centro.

- Pubblicità -

Insegne luminose di questo tipo infatti non posso essere più installate, ma quelle già autorizzate in passato e ormai attive da più di 50 anni possono restare in funzione, a patto che in regola con il pagamento del canone e in perfetto stato di manutenzione. Da qui la necessità per il concessionario (l’azienda fiorentina Silva Neon, fondata nel 1947) di smontarla e rimetterla a nuovo.

Quando tornerà

Insomma l’insegna Martini è ormai diventata a pieno titolo parte dello skyline di Firenze: dopo i lavori di manutenzione la scritta dovrebbe tornare al suo posto in autunno, tra settembre e ottobre. Negli ultimi anni però c’è anche chi ha provato a toglierla. Nel 2011, con la giunta guidata da Matteo Renzi, il Comune annunciò la volontà di smantellarla nell’ambito del piano per la pubblicità, ma il contratto scadeva nel 2016 così tutto slittò. Poi non se ne seppe più nulla.