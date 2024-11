La nuova legge sui neopatentati non è retroattiva: le regole e i limiti

- Pubblicità -

Novità per chi prende la licenza di guida. La nuova legge approvata dal Parlamento il 20 novembre 2024, che modificherà il codice della strada, cambia le regole per i neopatentati, in particolare quelle che stabiliscono quali macchine possono guidare gli automobilisti freschi di licenza: il limite (espresso in kW, kilowatt, e non in Cavalli) viene alzato leggermente, ma si estende il periodo in cui non è possibile mettersi al volante di auto “potenti”. Se i tempi indicati dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini saranno rispettati, questa riforma entrerà in vigore entro la fine dell’anno, 15 giorni dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

Quali macchine possono guidare i neopatentati secondo la nuova legge? È retroattiva?

Per i neopatentati che passano l’esame dopo il 20 novembre 2024, la novità principale della nuova legge riguarda i limiti al tipo di macchine che si possono guidare con la patente B. Sale da 1 a 3 anni la durata del divieto di condurre i “macchinoni”, ma i limiti di potenza sono stati ritoccati in alto per permettere di condurre anche il veicolo di famiglia.

Ecco nel dettaglio le nuove regole sui cavalli massimi per i neopatentati:

Autoveicoli (che comunemente vengono chiamati automobili) con potenza complessiva fino a 75 kW per tonnellata (circa 102 CV), incluse le macchine elettriche e ibride plug-in.

Autovetture (mezzi per trasporto di persone o cose) fino a 105 kW (circa 142 CV).

La nuova legge che modifica il codice della strada, anche per quanto riguarda i neopatentati, non sarà retroattiva, ma riguarderà chi prende la patente dopo l’ok al nuovo codice della strada, ossia dopo il 20 novembre 2024.

Le nuove regole per i neopatentati: il foglio rosa

Ci sono anche altre novità. Il nuovo codice della strada prevede che per esercitarsi autonomamente alla guida con il foglio rosa, con a fianco un guidatore esperto, sia necessario un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e di notte, certificate da un’autoscuola.

Confermati poi i limiti più stringenti del tasso alcolemico, che deve essere pari a zero quando si guida nei primi tre anni dall’ottenimento della patente. Per tutti gli altri il tetto si abbassa a 0,5 grammi per litro. Molti aspetti del nuovo codice della strada, come l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini, entreranno in vigore solo dopo decreti attuativi che conterranno i dettagli sull’applicazione.