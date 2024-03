Omicidio a Firenze: cos’è successo. Ragazzo accoltellato in strada

- Pubblicità -

Omicidio a Firenze durante la notte: un ragazzo di 19 anni è stato ucciso in strada, in pieno centro, dopo essere stato accoltellato. L’episodio è avvenuto a pochi passi dalla Stazione di Santa Maria Novella, in largo Alinari, zona dove anche in passato sono stati segnalati problemi per la sicurezza.

Cosa è successo: ragazzo accoltellato a Firenze forse per questioni di droga

Il 19enne, di origini moldave, è stato accoltellato dopo una violenta aggressione. Gli inquirenti non escludono che il fatto sia legato a un regolamento per questioni di droga, una tra le prime ipotesi. Il giovane è stato trovato agonizzante a terra da alcuni passanti in largo Alinari, intorno alle una, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2024. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova, ma non ce l’ha fatta.

Ragazzo ucciso a Firenze: in corso le indagini sull’omicidio

La squadra mobile della Polizia di Firenze, che è intervenuta sul luogo dell’accoltellamento, ha fermato un gruppo di persone di varie nazionalità, individuate dagli inquirenti dopo gli accertamenti sulle telecamere presenti nella zona. Cinque soggetti sarebbero finiti sotto interrogatorio per l’omicidio. Intanto scoppiano le polemiche sulla situazione di degrado e di insicurezza che riguarda alcune parti di Firenze, tra cui l’area della Stazione Santa Maria Novella e il parco delle Cascine. Alcuni comitati cittadini stanno organizzato su questo tema un flash mob di protesta in largo Alinari, per la giornata di domani, venerdì 15 marzo.