Pallium Day: assistenza domiciliare e accessibilità

Grande successo per la prima edizione del Pallium Day, il convegno dedicato alla presentazione dei progetti dell’associazione Pallium che si è svolto lunedì 26 settembre presso il Tiepidarium del Roster.

Un pomeriggio di incontro e festa con tavole rotonde sui temi dell’accessibilità e assistenza domiciliare, musica, premiazioni e un aperitivo per festeggiare insieme gli oltre 20 anni di attività della onlus che dal 2001 fornisce assistenza a persone gravemente ammalate, disabili e anziani e che da sempre si batte per un miglioramento delle condizioni di vita delle persone più fragili, non solo fra le mura domestiche ma anche nel contesto urbano.

Tra gli ospiti dell’evento anche Sara Funaro, assessore all’educazione e welfare e Cecilia Del Re, l’assessore all’urbanistica e ambiente.

Firenze per tutti

Tra i progetti presentati spicca “Firenze per tutti”, partito ad aprile con una campagna di crowdfunding grazie alla quale sono stati raccolti 7000€, raddoppiati dalla Fondazione CR Firenze, che andranno a finanziare la realizzazione di installazioni temporanee in luoghi simbolo della città di Firenze per renderla una città accessibile a tutti. Il progetto – realizzato in collaborazione con tre giovani under 35: Eletta Naldi, Federica Avagnano e Sara Degl’Innocenti e con la partecipazione attiva di studenti del dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze – proporrà soluzioni nuove e creative per facilitare la fruibilità degli spazi pubblici.

L’accessibilità è un tema caro all’associazione, come spiega Valeria Cavallini, Dott.ssa oncologa e medico responsabile dell’Associazione Pallium. “Tutte le attività di Pallium, escluse quelle sanitarie di medici, infermieri e fisioterapista, sono condotte da volontari. L’iniziativa darà rilievo alla loro presenza essenziale, fatta di impegno e passione e vorrà condividere un momento piacevole insieme” dichiara la dottoressa.