Parcheggio in centro: Firenze lancia il piano a 1 euro l’ora (la sera)

Accordo tra il Comune e Firenze Parcheggi: arriva il piano per la sosta serale in centro, per quella giornaliera dei residenti e per le zone interessate dai cantieri della tramvia

Per il parcheggio nel centro di Firenze il Comune lancia un piano speciale, mettendo a disposizione 4.000 posti auto (per tutti) alla tariffa di 1 euro l’ora nella fascia serale. È quanto annunciato dalla sindaca Sara Funaro insieme all’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio. L’iniziativa “Parcheggio facile” – hanno spiegato – è stata pensata per tutelare la sosta dei residenti nella zona centrale, presa d’assalto soprattutto di notte con l’apertura della ZTL: per loro arriveranno inoltre 300 abbonamenti al costo di un euro al giorno. Novità anche in vista dei cantieri della tramvia. Chi vive nelle zone dei lavori, durante la notte, potrà parcheggiare gratis in 3 strutture interrate.

“Oggi presentiamo questo primo step della strategia per i parcheggi – ha detto la sindaca – diamo la possibilità di avere tutta una serie di posti auto a prezzi agevolati per una vivibilità del centro storico e per liberare spazio in superficie e dare risposte ai residenti” .

Dove “Parcheggiare facile” a 1 euro l’ora vicino al centro di Firenze

Come funzionerà nel dettaglio? La tariffa “scontata” di 1 euro l’ora sarà applicata a partire dal 1° febbraio 2025 dalle ore 18 alle 24, ogni giorno, per tutti, residenti e non. Il piano per la sosta serale vicino al centro storico coinvolge 9 strutture di Firenze Parcheggi, di cui 7 sotterranee:

Stazione Santa Maria Novella

Parterre

San Lorenzo-Mercato Centrale

Sant’Ambrogio

Piazza Beccaria

Fortezza da Basso

Porta al Prato-Stazione Leopolda

A queste si aggiungono le aree a pagamento all’aperto che si trovano al Binario 16 (accanto alla Fortezza da Basso) e in Oltrarno, a Porta Romana, con ingresso da piazza della Calza. Il totale è di 4.000 posti a disposizione.

“L’obiettivo è anche quello di dare supporto ai residenti del centro storico – ha affermato l’assessore Giorgio – tante volte ci hanno segnalato come la ZTL, che la sera è aperta ma non permette di parcheggiare, in realtà rappresenti un elemento di difficoltà per loro. Vogliamo offrire a chi viene a vivere il nostro centro parcheggi che siano a prezzi calmierati. Non ci sono più scuse: parcheggiare lì sarà accessibile e costerà pochissimo e farlo sarà anche un gesto di responsabilità verso chi vive il centro storico e non può essere invaso dalle auto”.

Parallelamente scatteranno dei rincari delle tariffe negli altri momenti del giornata, per le strutture di Firenze Parcheggi più usate da pendolari e turisti. Fermi i prezzi per le più frequentate dai fiorentini (come il Parterre e i posteggi nei pressi di ospedali, mercati e vicino al tribunale). Nessun ritocco per i residenti e per i visitatori frequenti che utilizzano l’app Bmove per pagare la sosta.

300 abbonamenti per il parcheggio dei residenti. E il piano per i cantieri della tramvia

Per chi vive nelle zone della Fortezza da Basso, di San Lorenzo e della stazione Santa Maria Novella è prevista un’ulteriore agevolazione: 300 abbonamenti a 1 euro al giorno per lasciare l’auto nel parcheggio interrato della Fortezza. Saranno riservati a chi abita nel raggio di 15 minuti a piedi. Nei mesi scorsi il Comune aveva lanciato anche il nuovo pass sosta per i residenti che ha preso il posto della vecchia vetrofania.

In vista dei lavori della linea 3 della tramvia per Bagno a Ripoli, la cui fase più impattante sul traffico sta iniziando in questi giorni, il Comune ha annunciato altre azioni. I residenti delle zone interessate dai cantieri potranno parcheggiare gratis dalle ore 19 alle 8 in 3 strutture di Firenze Parcheggi: 100 posti auto al parcheggio di piazza Alberti; altri 100 nella struttura interrata di piazza Beccaria e 200 al Parterre.

Il piano parcheggi per i lavori della tramvia andrà a regime durante il mese di febbraio: i residenti dovranno iscriversi sul sito di Firenze Parcheggi indicando il posteggio per il quale si richiede l’abbonamento e la targa del veicolo, che sarà inserita in una “lista bianca” per consentire l’ingresso al veicolo. Per evitare che alcuni utenti ottengano l’abbonamento senza poi utilizzarlo a pieno, saranno accettate più richieste dei posti disponibili, in modo da consentire un ricambio.