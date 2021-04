Piazza Dallapiccola: online il bando del concorso di progettazione

Riattivare lo ‘Spazio sospeso’ di piazza Luigi Dallapiccola, a nord-ovest del centro storico di Firenze. È l’obiettivo del bando di progettazione e autocostruzione ‘In Between’, consultabile online, a cura di Fondazione Architetti Firenze e in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio nell’ambito del progetto ‘Paesaggi Comuni 2021’.

Il concorso nazionale per riprogettare la piazza

Fondazione Architetti Firenze si era aggiudicata l’avviso ‘Paesaggi Comuni’ per il progetto di piazza Dallapiccola, in partneriato con Fabbrica Europa e aveva già avviato nel 2019 degli incontri partecipativi e passeggiate urbane per riflettere su alcuni “spazi sospesi” della città di Firenze, tra cui Piazza Dallapiccola.

Il concorso nazionale (diffuso su tutti i canali della FAF, del Comune, Fondazione Cr Firenze) chiede ai partecipanti di progettare e autocostruire un’infrastruttura flessibile, temporanea, “leggera” per la piazza: un’infrastruttura – rimarrà installata per almeno quattro mesi – capace di accogliere performance artistiche e laboratori di progettazione partecipata, con l’obiettivo di individuare la configurazione ideale per le necessità della vita quotidiana della piazza.

Ai partecipanti è richiesto di progettare entrambi i cicli di vita della struttura, durante e dopo la permanenza nella piazza: l’obiettivo è infatti ridurre a zero lo spreco di risorse, nel nome della sostenibilità.

Piazza Dallapiccola: un luogo che merita di trovare una definizione

Per l’assessore all’urbanistica del Comune di Firenze Cecilia Del Re si tratta “di un modello innovativo di progettazione partecipata per dare un senso a un luogo della città che merita di trovare definizione come piazza Dallapiccola”, il vicesindaco Alessia Bettini si è detta “orgogliosa che queste esperienze prendano forma grazie a questo bando”.

Per il direttore generale di Fondazione Cr Firenze Gabriele Gori “sono sempre più urgenti spazi verdi e aree all’aperto per condividere momenti di svago e socializzazione”. Colomba Pecchioli, presidente della Fondazione Architetti Firenze, ha parlato di “passo avanti concreto ma aperto a ricevere, attraverso l’uso della comunità che la abita, la sua configurazione ideale”.

Qui sotto il video del progetto Spazi Sospesi del 11 e 12 ottobre 2019, a cura della Fondazione Architetti di Firenze