La piscina Paganelli di Firenze riapre (con una vasca estiva)

Mancano gli ultimi ritocchi e partirà la balneazione estiva: dopo tre anni di stop, riapre la piscina Paganelli di Firenze, nella zona di Novoli, e lo fa con una nuova veste. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’impianto diventa l’unica piscina pubblica scoperta nel Quartiere 5 (l’altra, quella del Poggetto fa capo alla Flog). Poi in autunno scatteranno gli interventi per il nuovo “tetto mobile”.

Quando riapre la piscina Paganelli di Firenze?

Sono in corso le ultime operazioni prima della riapertura, dicono dal Centro sportivo Paganelli di viale Guidoni: se non ci saranno intoppi, il via alla stagione estiva della piscina scatterà già da sabato 22 luglio 2023. Poi la struttura (una vasca da 25 metri e l’aera verde) sarà accessibile ogni giorno per la balneazione libera dalle 10 alle 18 fino al termine di settembre. Per il pubblico ci sarà anche la possibilità di fermarsi dopo questo orario nella zona del bar, chiamata “Jungle” e allestita in stile tropicale con palme e surf.

I prezzi dell’ingresso alla Paganelli, impianto comunale dato in gestione alla Firenze Pallanuoto, sono in linea con quelli delle altre piscine estive della città: 8 euro il giornaliero durante la settimana, mentre il sabato, la domenica e i festivi si paga 1 euro in più. Il ridotto per i bambini tra i 4 e i 12 anni invece è di 5 euro. Per informazioni è possibile contattare il Centro sportivo Paganelli (viale Guidoni 208) al numero 055 416330 oppure seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook.

I lavori di riqualificazione

L’impianto era stato chiuso nel marzo 2020 per l’emergenza Covid e in seguito all’esito dei test sulla cupola di copertura si erano resi necessari interventi di riqualificazione, con la demolizione della struttura. I lavori hanno interessato la vasca, la copertura, gli spogliatoi e la centrale termica e sono proceduti a singhiozzo, provocando anche malumori e polemiche da parte dei cittadini. “E’ stata un’operazione complessa – aveva sottolineato l’assessore comunale allo Sport Cosimo Guccione durante un sopralluogo al cantiere a inizio luglio – i lavori sono stati lunghi per una serie di problemi tecnici senza dimenticare le abbondanti piogge del mese di maggio che hanno rallentato non poco l’intervento”.

La riapertura dell’estate 2023 rappresenta “un’anteprima” di come sarà la futura piscina Paganelli di Firenze. Dopo la conclusione della stagione estiva sarà la volta dei lavori per la cupola mobile di copertura, che permetterà l’utilizzo della vasca sia di inverno sia d’estate. L’obiettivo è tornare a pieno regime dai primi mesi dell’anno prossimo.