Ponte a Greve: apre il nuovo Coop.fi temporaneo

Apre mercoledì 28 luglio il nuovo Coop.fi temporaneo di Ponte a Greve, realizzato da Unicoop Firenze dopo l’incendio che aveva colpito il centro commerciale lo scorso 3 giugno.

Il Coop.fi temporaneo di Ponte a Greve: dov’è e com’è fatto

Il supermercato, che si trova nel parcheggio del centro commerciale, lato via Detti, viene inaugurato a meno di tre settimane dalla posa dei primi pannelli che sono diventati il pavimento del negozio e con i suoi mille e trecentocinquanta metri quadrati è il più grande supermercato mai realizzato sotto una tensostruttura. Grosse vetrate si alternano al “tendone” bianco, sostenuto da una struttura in alluminio, l’illuminazione è a led, in accordo con la politica di risparmio ambientale della cooperativa, mentre climatizzazione e riscaldamento sono in pompa di calore, i banchi frigo sono in parte chiusi per evitare la dispersione del freddo. All’ingresso è presente un termoscanner ed è previsto il contingentamento degli ingressi grazie ad un contapersone. Accanto al punto vendita, sono presenti altre due strutture più piccole: la prima è adibita ai servizi al cliente, mentre la seconda è il magazzino.

I servizi del nuovo Coop.fi di Ponte a Greve

Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato 07,30 –21,00, la domenica 08,00 –13,30.

A Ponte a Greve sarà attivo anche il servizio Prenota la spesa. Si potrà, infatti, prenotare la spesa, pagarla online e ritirarla nel punto ritiro del negozio temporaneo (info su prenotalaspesa.coopfirenze.it)

Si potranno ritirare anche gli ordini di Piùscelta e il Prenotalibro. Sarà possibile accedere a tutti i servizi al cliente dei punti vendita Coop.Fi (ricariche telefoniche, gift card, servizi CoopVoce, prenotazione e vendita dei biglietti per gli spettacoli del circuito Box Office, TicketOne,vendita dei biglietti e abbonamenti per il trasporto pubblico ATAF).

Lo Spid al Super anche a Ponte a Greve

Anche nello spazio dei servizi al cliente del nuovo Coop.Fi Ponte a Greve sarà attivo lo Spid al Super. Chiamando il 800 050 760 (ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18) si potrà prenotare per fare l’identità digitale. Si tratta di una attività di aiuto concreto per il rilascio della Spid, sia per concludere l’ultima fase, quella del riconoscimento digitale, presentando i moduli già scaricati e riempiti ed avendo già fatto alcune operazioni dal proprio pc di casa (procedura veloce, 5 minuti), sia facendo in punto vendita l’intera procedura (durata circa 25 minuti). Durante la prenotazione sarà possibile indicare il supermercato scelto, fra cui Ponte a Greve e verrà dato un orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività. L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Il servizio è interamente gestito dai dipendenti Unicoop Firenze e si basa sulla piattaforma Namirial.

Continua inoltre fino a sabato 4 settembre lo sconto del 10% sulla spesa fatta nei Coop.Fi della Toscana da parte di soci Unicoop Firenze residenti e domiciliati nel bacino di riferimento del Centro*Ponteagreve (lo sconto viene applicato ai seguenti CAP: 50018 Comune di Scandicci – 50023 Comune di Impruneta – 50026 Comune di San Casciano – 50124 – 50142 – 50143 Comune di Firenze).

Maggiori informazioni https://www.coopfirenze.it/iniziativeponteagreve