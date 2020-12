Le prime dosi arriveranno tra circa un mese, ma intanto si può cominciare a mettersi in fila. È aperta la prenotazione del vaccino anti Covid per i medici, il personale sanitario e i dipendenti delle Rsa della Toscana. C’è tempo fino a venerdì 18 dicembre per prenotarsi.

Dalla Regione è già partita una lettera a tutto il personale sanitario in cui si chiede di esprimere il proprio orientamento in merito al vaccino. La vaccinazione, infatti, non è obbligatoria. Chi però non si prenota entro il 18 dicembre perderà la prima finestra riservata e potrà vaccinarsi solo nella seconda fase, quella aperta a tutta la popolazione.

Per la prenotazione del vaccino anti Covid riservata ai medici, al personale sanitario e ai dipendenti delle Rsa, la Regione Toscana ha predisposto il portale online “Prenota vaccino”. Anche i pazienti e gli ospiti delle Rsa potranno vaccinarsi. Saranno i responsabili delle strutture a raccogliere le adesioni e a trasmetterle alla Regione.

Toscana, vaccino anti Covid a medici e sanitari

Il vaccino che verrà somministrato in questa prima finestra è quello di Pfizer-Biontech che il 29 dicembre diventerà il primo ad essere approvato dall’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.

Spuntano intanto le prime informazioni su dove avverrà la distribuzione del vaccino anti Covid in Toscana. C’è un gruppo di lavoro composto da 45 membri, molti dei quali sono professionisti delle aziende sanitarie toscane, che stanno predisponendo le regole, i modelli e i tempi che determineranno il calendario della vaccinazione.

Vaccino Covid: dove viene distribuito negli ospedali della Toscana

Di certo, i vaccini anti Covid in Toscana saranno distribuiti nei 12 principali presidi ospedalieri: Aou Careggi, ospedale nuovo San Giovanni di Dio a Firenze; ospedale San Iacopo a Pistoia; ospedale Santo Stefano a Prato; ospedale San Giuseppe a Empoli; Aou Pisana; ospedale di Livorno; presidio ospedaliero San Luca di Lucca; ospedale delle Apuane a Massa; Aou Senese; ospedale San Donato di Arezzo e ospedale della Misericordia di Grosseto.

Oltre a questi ospedali, i vaccini arriveranno anche in altri presidi territoriali, “per servire le aree più lontane dai grandi ospedali e raggiungere tutti i territori e le Rsa”, ha detto la’ssessore regionale alla sanità Simone Bazzini. “Un grande lavoro di squadra – ha aggiunto – che vedrà impegnato tutto il sistema sanitario toscano. Ringrazio fin da ora tutti per il grande lavoro che stanno facendo e faranno per dare vita a una campagna di vaccinazione senza precedenti”.