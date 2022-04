Publiacqua: nuova sede per l’ufficio al pubblico di Firenze

L’ufficio al pubblico di Firenze di Publiacqua si trasferisce. Lo sportello, che attualmente ha sede in via De Sanctis 49/51, si trasferirà in una nuova sede in via Benedetto Accolti 23/A.

Com’è fatto il nuovo sportello al pubblico di Publiacqua

Il nuovo ufficio a disposizione dei cittadini per lo svolgimento delle pratiche necessarie sarà attivo dal 26 aprile. L’ufficio di via Benedetto Accolti 23/A è stato progettato con soluzioni di domotica intelligenti finalizzate al risparmio energetico. Le luci interne, ad esempio, sono in grado di regolarsi automaticamente a seconda dell’illuminazione proveniente dall’esterno.

All’interno dell’ufficio è presente inoltre, come negli altri uffici di Publiacqua, un erogatore di acqua a disposizione degli utenti e del personale.

Nuovo ufficio al pubblico: gli orari di apertura

Vediamo ora in che orari ci si potrà recare al nuovo ufficio di Firenze di Publiacqua per lo svolgimento di pratiche. Il nuovo sportello al pubblico sarà aperto sempre su appuntamento con queste modalità:

dal lunedi al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30;

il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Come prendere l’appuntamento per il nuovo ufficio

Gli appuntamenti per recarsi al nuovo ufficio di Publiacqua possono essere presi:

chiamando i numeri telefonici 055/6862616, 055/6862617, 0574/478419 (dal lunedi al giovedì ore 08.30 – 16.30 ed il venerdì ore 08.30 – 13.00);

contattando il call center 800 238 238 (da numero fisso gratuito) e 055/0518080 (da cellulare) dal lunedì al venerdì ore 09.00 – 18.00 oppure il sabato ore 09.00 – 13.00.

Gli altri canali attraverso cui effettuare le pratiche

In alternativa, resta ferma la possibilità di effettuare le pratiche commerciali attraverso gli altri canali di contatto con Publiacqua attualmente disponibili: