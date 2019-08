A Firenze la pulizia strade, nelle prime settimane di agosto, va in vacanza: lo comunica Alia Spa, l’azienda che gestisce oltre allo smaltimento dei rifiuti anche lo spazzamento meccanico delle carreggiate della città. Una decisione che come di consueto vuole semplificare la vita ai tanti che partono per le vacanze estive e che lasciano parcheggiata la propria macchina in vie e piazze.

Vediamo allora in dettaglio le date, per non incappare in spiacevoli sorprese al rientro dalle ferie.

Pulizia strade nel mese di agosto 2019 a Firenze

La pulizia notturna delle strade, nel territorio comunale di Firenze, è sospesa dal lunedì 5 a domenica 18 agosto 2019 (entrambe le date sono comprese nello stop). L’unica eccezione riguarda l’Oltrarno e la parte centrale della città, quella compresa dentro i viali di circonvallazione, dove il servizio viene garantito ogni 15 giorni. Il giorno di Ferragosto è sospeso anche lo spazzamento diurno con divieto di sosta e la raccolta rifiuti porta a porta, che sarà recuperata il giorno dopo.

In tutte le altre zone del Comune di Firenze tra il 5 e il 18 agosto si potrà quindi lasciare parcheggiato il proprio veicolo, senza alcuna preoccupazione per il lavaggio notturno delle strade e per le tante temute multe.

Pulizia strade nei dintorni di Firenze

Discorso diverso a Scandicci, dove le spazzatrici meccaniche rimangono in servizio, ma senza il supporto della polizia municipale dal 29 luglio fino a sabato 31 agosto 2019, secondo quanto deciso dal Comune. Non c’è il rischio quindi di incorrere in multe se non si sposta il proprio veicolo in occasione della pulizia strade durante tutto il mese di agosto.

Il comando dei vigili urbani invita comunque chi rimarrà a casa a muovere la propria auto, per facilitare il lavoro degli operatori, mentre consiglia a chi lascerà posteggiato il proprio veicolo di non ostruire gli scoli dell’acqua lungo i marciapiedi.

Sospesi i divieti di sosta per la pulizia strade anche a Sesto Fiorentino, da lunedì 5 agosto a domenica 25 agosto compresi, e a Signa dal primo al 31 agosto.

La mappa del lavaggio strade (e il promemoria)

Sul sito di Alia spa è possibile controllare i giorni e gli orari della pulizia strade a Firenze e nelle altre città servite dall’azienda. E’ disponibile inoltre un servizio allert mail che, una volta registrati e selezionata una o più vie di interesse, manda un promemoria tramite posta elettronica pochi giorni prima del lavaggio della carreggiata.